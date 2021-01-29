США запускают в производство IBCS

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

29.01.2021 г.
11:46США запускают в производство IBCS
06:02Генсек НАТО призвал увеличить оборонные расходы
28.01.2021 г.
23:50Кейт Миддлтон всю жизнь соперничала со своей младшей сестрой - Daily Express (ФОТО)
22:56Иран ответил на угрозы Израиля: "Тель-Авив и Хайфа будут стерты с лица Земли"
16:11"Давно сломалась": Кулеба прокомментировал скандальное решение ПАСЕ
14:00Администрация Байдена приостановила продажу F-35 ОАЭ
12:43ЕС планирует усилить ограничения на поездки, - Associated Press
Все новости мира

Аналитика

28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...
27.01.2021

Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни

Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Рынок авто в Украине постигли перемены: из страны седанов мы превратились в край внедорожников. Несмотря на экономическую нестабильность, украинские ...
25.01.2021

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Скандальные президентские выборы в Америке затмили очень важное европейское электоральное событие. Речь идет о парламентских выборах в Германии и об ...

Последние новости

29.01.2021 г.
13:25 Провал голосования по Витренко не свидетельствует о расколе в провласной фракции, - Кравчук (ВИДЕО)
12:59 Атлантический океан постепенно расширяется, - исследование
12:53 Медведчук: Зеленский отказывается замечать, что за год его президентства Украина скатилась в экономическую пропасть
12:46 Зеленский сделал важное заявление о тарифах на тепло и горячую воду
12:18 Киберполиция блокировала канал сбыта конфиденциальной информации
11:46 США запускают в производство IBCS
11:38 Самый дорогой портрет в истории: картину Сандро Боттичелли продали за 92 миллиона долларов (ФОТО)
11:28 В Черновцах произошла стрельба: есть пострадавшие
11:23 Применение боевых дронов в Карабахе определило будущее высокоточных систем вооружения - Newsweek
11:15 Дефицит витамина К может привести к осложнениям при COVİD-19 - исследование
10:56 "Борьба с пьянством": путешественник показал «кресты трезвости» (ФОТО)
10:37 В Черное море вошел американский эсминец USS Porter
10:23 ВМС Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2
09:57 Стало известно, каким будет население Украины к 2050 году
09:49 В столице произошло массовое ДТП (ВИДЕО)
09:38 Украина и Канада упрощают визовый режим
09:28 Новейший гиперкар установил мировой рекорд скорости
09:00 "ЖК Варшавский, Варшавский Плюс, Варшавский 2 – обманщики! Молчанова, верни нам наши деньги!" - в Киеве митинговали обманутые инвесторы
08:58 У Байдена обнаружили кровь киевских князей
08:38 Топ-5 наиболее экономичных дизельных авто в Украине
07:58 На полигоне военный погиб под колесами бронетранспортера
07:22 Канадские разработчики презентовали прототип летающего автомобиля (ФОТО)
06:49 В Харькове засветился роскошный Porsche Taycan
06:19 В Британской Колумбии нашли древний загадочный артефакт (ФОТО)
06:02 Генсек НАТО призвал увеличить оборонные расходы
28.01.2021 г.
23:58 Куда украинцы смогут улететь на летний отдых во время пандемии
23:25 Больше не будет "проєктів". Суд отменил новую редакцию правописания
23:17 Ученые разработали антитела, способные защитить человека от Covid-19 и возможных мутаций коронавируса
22:56 Иран ответил на угрозы Израиля: "Тель-Авив и Хайфа будут стерты с лица Земли"
22:03 Астронавты NASA показали невероятные снимки северного сияния с МКС (ФОТО)
19:28 Депутаты пояснили, почему Украина победила Россию в ПАСЕ
19:07 Антистресс-девайс, робот-питомец и уникальный умный рюкзак: Лучшие стартапы, которые меняют мир
18:49 Американский дипломат рассказал, почему Украина должна быть благодарна за разговор Байдена и Путина
18:18 На Тайване появился уникальный небоскреб с особым предназначением (ФОТО)
17:42 Как в кино: Под Полтавой банда грабила машины прямо во время движения (ВИДЕО)
17:30 Хочу все знать: о личных сбережениях в 20, 30, 40 лет и старше
16:19 Рада забрала у СБУ возможность «кошмарить бизнес» и аннулировала налоговую полицию (ВИДЕО)
16:11 "Давно сломалась": Кулеба прокомментировал скандальное решение ПАСЕ
16:02 «Я думал у него есть гордость и второй попытки не будет», - Бондарь о повторном голосовании за Витренко (ВИДЕО)
15:50 Витренко вновь не хватило поддержки в Раде для утверждения главой Минэнерго, - СМИ
15:36 Стало известно, сколько украинцев получают пенсию в 10 000 гривен
15:30 Ученые выяснили, при какой болезни уровень смертности от COVID-19 в три раза выше
15:27 Будущее настало: В Канаде показали новый гибридный летающий автомобиль (ФОТО)
15:00 Игорь Ляшенко рассказал о целесообразности возврата школьников к оффлайн-обучению
14:49 Качура ожидает 20 тысяч ФОПов под стенами Верховной Радой (ВИДЕО)
14:39 Избиение украинца в Париже. Появились новые детали громкого происшествия
14:38 Стокгольмский суд выиграли иностранные юристы за баснословные деньги, а не Витренко, - Верещук (ВИДЕО)
14:31 Скандал в мире спорта: Россия подкупала проститутками и часами босса мирового биатлона
14:24 Кравчук верит в благоприятный исход сегодняшнего голосования по Витренко (ВИДЕО)
14:21 Экологи забили тревогу: В Крыму оккупанты проводят вырубку леса на Ай-Петри для "невыездной элиты"
14:00 Администрация Байдена приостановила продажу F-35 ОАЭ
13:58 Юлию Тимошенко подловили за странным занятием в Раде
13:20 Украинцам могут вернуть льготный тариф на электроэнергию
12:59 Археологи обнаружили на Аляске старинный форт
12:43 ЕС планирует усилить ограничения на поездки, - Associated Press
12:30 Ученые назвали особые симптомы "британского" штамма коронавируса
12:14 Армия США получила модифицированный легендарный ударный вертолет Apache (ФОТО)
12:00 Украину накрыло снегом, объявлен красный уровень опасности
Все новости »

США запускают в производство IBCS

Главная » Последние новости » Новости мира » США запускают в производство IBCS
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американская корпорация Northrop Grumman запускает в производство IBCS

В корпорации Northrop Grumman сообщили, что компания получила разрешение на производство передовой интегрированный системы боевого командования, разработанной в партнерстве с армией США. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Корпорация опубликовала заявление, в котором говорится, что эта система, одобренная Министерством обороны США, является важным шагом в запуске серийного производства интегрированный системы боевого командования (Integrated Battle Command System, IBCS). Использование IBCS позволит объединиться истребителям F-35, системам ПВО и ПРО в единое целое для обеспечения комплексной защиты.

«Решение наших высокопоставленных руководителей о переводе IBCS из стадии разработки в начальное производство отражает их уверенность в зрелости системы и ее готовности к эксплуатационным испытаниям…», — сказал генерал-майор Роб Раш.

США запускают в производство IBCS

Читайте: Байден напомнил, что в Америке больше не пудель Путина, - Пономарь

«Солдаты 3-43-го артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны продемонстрировали огромные успехи в обучении и тестировании системы и готовы продемонстрировать революционные возможности IBCS следующей осенью в ходе начальных эксплуатационных испытаний и оценки», — сказал Роб Раш.

Система IBCS является центральным элементом стратегии модернизации противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Построенная на основе модульной и открытой системной сети, IBCS использует сетецентрическую интегрированную сеть управления огнем, которая позволяет обнаруживать, идентифицировать и устранять воздушные и ракетные угрозы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 104

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Все статьи





Читайте также

Байден напомнил, что в Америке больше не пудель Путина, - Пономарь
 В США утвердили нового госсекретаря, дедушка которого родом из Киева
Байден возобновил ограничения на въезд в США: подробности
 Блогер объяснил, почему новый глава Пентагона - это оживший кошмар Кремля
"Сигнал Байдену": Тайвань сообщает о масштабном вторжении боевых самолетов Китая
 В США в храме произошел взрыв
В США полицейский автомобиль протаранил толпу (ВИДЕО)
 США приготовили сильный удар по российскому рублю

Армия

Радиолокационная станция «Мангуст»
Радиолокационная станция AN/TPS-75 (США)
Беспилотный летательный аппарат EMT Luna X-2000 (Германия)
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Каменских
Настя
Квиташвили
Александр
Кихтенко
Александр
Трюдо
Джастин
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курйоз: турист з Аргентини, який приїхав до України, два дні шукав в квартирі кран, щоб помити руки (ВІДЕО) (12773)

Трудно узнать: Тимошенко после длительного отсутствия удивила новым образом (ФОТО) (12161)

Україну засипле півметровим шаром снігу: синоптики повідомляють про негоду (10842)





Купить подарки


работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 