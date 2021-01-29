США запускают в производство IBCS

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Американская корпорация Northrop Grumman запускает в производство IBCS

В корпорации Northrop Grumman сообщили, что компания получила разрешение на производство передовой интегрированный системы боевого командования, разработанной в партнерстве с армией США. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Корпорация опубликовала заявление, в котором говорится, что эта система, одобренная Министерством обороны США, является важным шагом в запуске серийного производства интегрированный системы боевого командования (Integrated Battle Command System, IBCS). Использование IBCS позволит объединиться истребителям F-35, системам ПВО и ПРО в единое целое для обеспечения комплексной защиты.

«Решение наших высокопоставленных руководителей о переводе IBCS из стадии разработки в начальное производство отражает их уверенность в зрелости системы и ее готовности к эксплуатационным испытаниям…», — сказал генерал-майор Роб Раш.

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«Солдаты 3-43-го артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны продемонстрировали огромные успехи в обучении и тестировании системы и готовы продемонстрировать революционные возможности IBCS следующей осенью в ходе начальных эксплуатационных испытаний и оценки», — сказал Роб Раш.

Система IBCS является центральным элементом стратегии модернизации противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Построенная на основе модульной и открытой системной сети, IBCS использует сетецентрическую интегрированную сеть управления огнем, которая позволяет обнаруживать, идентифицировать и устранять воздушные и ракетные угрозы.