Смертельным коронавирусом по всему миру уже инфицировано более 6000 человек, — Associated Press

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Смертельным коронавирусом 2019-nCoV по всему миру уже инфицировано более 6000 человек

По состоянию на 29 января китайским смертельным коронавирусом 2019-nCoV по всему миру уже инфицировано более 6000 человек. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

В Китае опасным вирусом заразились 5 974 человек. На сегодняшний день от опасного заболевания скончалось 132 человека. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в центральной провинции Хубэй.

В других странах, согласно официальным подтвержденным данным, число зараженных опасным коронавирусом 2019-nCoV следующее:

— Таиланд: 14 человек

— Сингапур: 10 человек

— Тайвань: 8 человек

— Япония: 8 человек

— Малайзия: 7 человек

— Австралия: 7 человек

— Соединенные Штаты: 5 человек

— Южная Корея: 4 человека

— Франция: 4 человека

— Германия: 4 человека

— Канада: 3 человек

— Вьетнам: 2 человека

— Непал: 1 человек

— Камбоджа: 1 человек

— Шри-Ланка: 1 человек

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