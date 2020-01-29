Смертельным коронавирусом по всему миру уже инфицировано более 6000 человек, — Associated Press
Смертельным коронавирусом 2019-nCoV по всему миру уже инфицировано более 6000 человек
По состоянию на 29 января китайским смертельным коронавирусом 2019-nCoV по всему миру уже инфицировано более 6000 человек. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.
В Китае опасным вирусом заразились 5 974 человек. На сегодняшний день от опасного заболевания скончалось 132 человека. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в центральной провинции Хубэй.
В других странах, согласно официальным подтвержденным данным, число зараженных опасным коронавирусом 2019-nCoV следующее:
— Таиланд: 14 человек
— Сингапур: 10 человек
— Тайвань: 8 человек
— Япония: 8 человек
— Малайзия: 7 человек
— Австралия: 7 человек
— Соединенные Штаты: 5 человек
— Южная Корея: 4 человека
— Франция: 4 человека
— Германия: 4 человека
— Канада: 3 человек
— Вьетнам: 2 человека
— Непал: 1 человек
— Камбоджа: 1 человек
— Шри-Ланка: 1 человек
Читайте: Стало известно, когда Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем