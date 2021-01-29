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Иран ожидает отмены американских санкций, — Reuters

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Иран ожидает отмены американских санкций, чтобы вернуться к соблюдению условий ядерного соглашения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Тегеран не вернется к ограничениям по обогашению урана, установленным ядерным соглаением, до тех пор, пока США не отменят санкции. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Это требование «не будет выполнено», — сказал Джавад Зариф на пресс-конференции в Стамбуле. Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Тегеран должен возобновить соблюдение ограничений на обогащение урана в рамках ядерного соглашения 2015 года.

Иран ожидает отмены американских санкций, — Reuters

Иран нарушил условия соглашения в ответ на решение Дональда Трампа выйти из соглашения в 2018 году и вновь ввести санкции против Тегерана.

Читайте: Иран начинает обогащение урана до 20%, - Fox News

Ранее сообщалось, что в этом месяце Иран на своей атомной электростанции в Фордо начал обогащать уран до уровня 20%.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 196

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