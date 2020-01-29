Европейский парламент одобрил соглашение о Brexit, — BBC

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Европейский парламент одобрил соглашение о Brexit. За соглашение по Brexit проголосовал 621 евродепутат.

Европейский парламент ратифицировал британское соглашение о Brexit. Об этом сообщает издание BBC , информирует enovosty.com/news.

За соглашение по Brexit проголосовал 621 евродепутат. 49 евродепутатов проголосовали против, а 13 человек воздержались. Перед голосованием были мощные дебаты, во время которых одни британские депутаты не могли сдержать слез, а другие радовались, что страна оставит ЕС.

Напомним, со своей стороны Великобритания уже завершила процесс ратификации и перестанет быть членом ЕС 31 января. Переговоры о последующих взаимоотношениях между ЕС и Великобританией должны начаться в начале марта.

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