Associated Press: Таинственная запись в блокноте Болтона взбудоражила мировое сообщество

Запись в блокноте советника по национальной безопасности США Джона Болтона «5000 солдат в Колумбию» взбудоражила мировое сообщество

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс сообщил, что его правительство не знает причины наличия у советника по национальной безопасности США Джона Болтона записи в блокноте «5000 солдат в Колумбию», сделанной во время объявления о санкциях против венесуэльской компании PDVSA на брифинге в Белом доме, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В CNN сообщили, что сделаланная запись «5000 солдат в Колумбию» советником по национальной безопасности Джоном Болтон увеличивает градус напряженности в регионе.

The White House is not tamping down tensions after national security adviser John Bolton was seen holding a yellow legal pad with the words "5,000 troops to Colombia" written on it https://t.co/m3WyIC7cpd pic.twitter.com/U6L9UJ6gtn

Аналитик Рао Комар написал в Twitter, что ести запись, сделанная Джоном Болтоном, подтвердится, то это будет довольно ужасное нарушение OPSEC.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:

"Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia."

If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567

— Rao Komar (@RaoKomar747) 28 января 2019 г.