Associated Press: Таинственная запись в блокноте Болтона взбудоражила мировое сообщество

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Запись в блокноте советника по национальной безопасности США Джона Болтона «5000 солдат в Колумбию» взбудоражила мировое сообщество

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс сообщил, что его правительство не знает причины наличия у советника по национальной безопасности США Джона Болтона записи в блокноте «5000 солдат в Колумбию», сделанной во время объявления о санкциях против венесуэльской компании PDVSA на брифинге в Белом доме, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В CNN сообщили, что сделаланная запись «5000 солдат в Колумбию» советником по национальной безопасности Джоном Болтон увеличивает градус напряженности в регионе.

Аналитик Рао Комар написал в Twitter, что ести запись, сделанная Джоном Болтоном, подтвердится, то это будет довольно ужасное нарушение OPSEC.

Министр МИД Колумбии Карлос Холмс отметил, что Колумбия будет так продолжать «действовать политически и дипломатически», чтобы в Венесуэле был восстановлен демократический порядок и проведены новые выборы.

Напомним, Колумбия граничит с Венесуэлой и присоединилась к президенту США Дональду Трампу в поддержке лидера венесуэльского конгресса Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом.

Когда президента США Дональда Трампа попросили объяснить слова в блокноте Болтона, Белый дом в электронном письме сообщил «Как сказал президент, все варианты на столе».