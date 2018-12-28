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Reuters: Хакеры похитили информацию о северокорейских перебежчиках

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Хакеры похитили информацию о северокорейских перебежчиках
 
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Министерство объединения Южной Кореи сообщило о похищении личных данных 997 северокорейских перебежчиках

Министерство объединения Южной Кореи сообщило, что личная информация около 1000 северокорейцев, покинувших свою страну и переехавших жить в Южною Корею, была похищена неизвестными хакерами, — сообщает Хуонхи Шин в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Министерстве заявили, что на прошлой неделе было обнаружено, что имена, даты рождения и адреса 997 перебежчиков были украдены из компьютера, зараженного вредоносным программным обеспечением.

«Компьютер был заражен вредоносной программой, полученной через электронные письма», — заявил представитель министерства

Северокорейские перебежчики, большинство из которых рисковали своими жизнями, чтобы избежать нищеты и политического угнетения, являются позором в Северной Кореи. Государственные СМИ часто осуждают их как «подонков» и обвиняют южнокорейских шпионов в похищении некоторых из них.

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Чиновник министерства Южной Кореи отказался предъявлять обвинения Северной Корее, заявив, что проводится полицейское расследование с целью определения хакеров.

Напомним, на прошлой неделе северокорейские хакеры обвинялись в кибератаках на государственные учреждения и предприятия Южной Кореи.

В прошлом году Северная Корея похитила секретные документы министерства обороны, а криптовалютная биржа оказалась на грани банкротства после кибератаки, совершенной представителями Северной Кореи.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 90

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