Военно-морской флот США «напрягает мышцы» в Арктике: Конфликтная ситуация нарастает

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Угроза устойчивого наращивания Россией вооруженных сил в Арктике вызывает опасения США относительно нарушения Конвенции об открытом море и свободы судоходства

Министр военно-морского флота США Ричард В. Спенсер сообщил подкомитету Сената по Морским силам, что угроза устойчивого наращивания Россией вооруженных сил в Арктике была для него первоочередной проблемой, над решением которой он борется с момента своего назначения на пост министра военно-морского флота, — сообщает Карло Муньос в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Законодатели потребовали, чтобы Пентагон разработал стратегический план операций США в Арктике и Северной Атлантике в рамках военных расходов на 2019 год.

«Главная проблема заключается в том, что Россия утверждает, что морской путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны вблизи Арктики, является российским, и что грузоотправители должны платить российскому правительству за его использование», — сказал Брайан Кларк, бывший специальный помощник начальника штаба ВМС США

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«США и другим странам в конечном итоге необходимо будет отстаивать свои права по свободе судоходства, чтобы помешать России установить фактический контроль над этим водным путем», — сказал Брайан Кларк изданию The Washington Times.

Том Каллендер, бывший высокопоставленный чиновник военно-морского флота, а ныне старший научный сотрудник The Heritage Foundation, заявил, что ситуация критическая.

«Конфликтная ситуация только нарастает», — сказал он, добавив, что военно-морской флот должен расширить свое присутствие в регионе и что Пентагон должен сделать решительное заявление о том, что вновь открытые морские пути должны быть доступны для всех.