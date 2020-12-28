В Европе началась массовая вакцинация от COVID-19, — Reuters

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В Европе началась массовая вакцинация от COVID-19 и в следующем году планируется привить всех взрослых

В Европе началась массовая вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Европейский Союз заключил контракты со многими производителями вакцины, включая Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Планируется сделать прививки всем взрослым в 2021 году.

Опросы показывают высокий уровень недоверия граждан ЕС в отношении вакцины, в то время как лидеры Европейского Союза говорят о том, что это шанс вернуться к привычной жизни.

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«У нас есть новое оружие против вируса. Это вакцина», — написал в Твиттере президент Франции Эммануэль Макрон, у которого в этом месяце был положительный результат теста на коронавирус.

В то же время, обычные жители настроены скептически. 41-летний Иренеуш Сикорский сказал, что он не думает, что «в истории есть вакцина, которая была бы протестирована так быстро». «Я не говорю, что вакцинация не должна проводиться. Но я не собираюсь тестировать непроверенную вакцину на своих детях или на себе», — сказал Сикорский