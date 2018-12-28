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The Washington Times: Китай планирует захватить мир

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Известный журналист Л. Тодд Вуд в своей публикации в The Washington Times анализирует действия Китая по увеличению гегемонии в мировом пространттве на фоне коррупции и репрессий в стране

Из-за невыплаты долгов китайским финансовым учреждениям африканские страны начинают терять свои инфраструктурные объекты. Кения не смогла выплатить задолженность китайскому банку Exim Bank of China, в результате чего банк станет собственником Кенийского Порта. Аналогичная ситуация недавно сложилась в Шри-Ланке, где правительство потеряло свой порт Хамбантот. Замбия также потеряла международный аэропорт имени Кеннета Каунды из-за невыплаты долга, — сообщает Л. Тодд Вуд в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

По мнению журналиста, данные события является частью масштабных планов Китая по увеличению влияния в мировой политике и усилению доминирования на международных рынках.

Аналитик Майкл Пиллсбери, консультирующий Госдеп США по вопросам политики в отношении Китая, предупреждал об этом в течение многих лет.

The Washington Times: Китай планирует захватить мир

В книге Пиллсбери «Столетний марафон» в мельчайших подробностях обрисовываются планы Китая, ставшего доминирующей мировой державой и коррумпированной репрессивной коммунистической страной.

Л. Тодд Вуд сообщает, что Китай ворует американские технологии, наращивает военные расходы, манипулирует своей валютой, использует в своих целях мягкую американскую иммиграционную политику и практикует недобросовестную конкуренцию, чтобы в скором времени достичь мирового лидерства и контролировать мировые ресурсы.

Все это происходит на фоне содержания коммунистической нацией более миллиона собственных мусульманских граждан в концентрационных лагерях для «перевоспитания».

Единственным американским политиком, способным противостоять Китаю, по мнению автора публикации, является Дональд Трамп, у которого есть мужество для борьбы с китайскими коммунистами и их гнусными методами террора.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 930

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