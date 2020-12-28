США усиливают военную активность на Ближнем Востоке

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США усиливают военную активность на Ближнем Востоке из-за возрастающей угрозы со стороны Ирана

Военно-воздушные силы, военно-морской флот и корпус морской пехоты США находятся в повышенной боевой готовности и усиливают патрулирование в ближневосточном регионе на фоне нарастающей угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Официальные лица Пентагона обеспокоены передвижениями поддерживаемых Ираном военных групп на фоне обострения напряженности накануне годовщины ликвидации генерала Касема Сулеймани

В частности, Пентагон внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» со стороны иранских военных.

Ранее Пентагон сообщил, что направил на Ближний Восток бомбардировщики B-52 и авианосец USS Nimitz для «сдерживания агрессии» в этом регионе.