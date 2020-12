США усиливают военную активность на Ближнем Востоке из-за возрастающей угрозы со стороны Ирана

Военно-воздушные силы, военно-морской флот и корпус морской пехоты США находятся в повышенной боевой готовности и усиливают патрулирование в ближневосточном регионе на фоне нарастающей угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Официальные лица Пентагона обеспокоены передвижениями поддерживаемых Ираном военных групп на фоне обострения напряженности накануне годовщины ликвидации генерала Касема Сулеймани

#BREAKING: Due to the possibility of an incoming attack of #IRGC at #US military forces in #Iraq, #USAF, #USNavy & #USMC have all increased their patrols over the country monitoring Quds Force & its #PMU (Hashd al-Sha'abi) militias.They are ready to quickly retaliate their attack https://t.co/8TNgYAMdUG pic.twitter.com/DKEUdnPchq

— Babak Taghvaee — The Iran Watch (@TheIranWatch) December 26, 2020

Читайте: Во Франции задумались о возможности создания солдат-киборгов