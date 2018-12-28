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Сирийский сюрприз: как телефонный звонок Трампа изменил войну

Главная » Последние новости » Новости мира » Сирийский сюрприз: как телефонный звонок Трампа изменил войну
 
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В ходе телефонного разговора с Эрдоганом Трамп изменил политику США на Ближнем Востоке, оставив четверть сирийской территории и передав Анкаре работу по завершению уничтожения Исламского государства в Сирии.

Заявление президента США Дональда Трампа в телефонном разговоре с Тайипом Эрдоганом о том, что он выводит войска США из Сирии, ошеломило Турцию и заставило ее менять военную стратегию на южной границе, — сообщают журналисты Орхан Коскун и Лесли Вроугхтон в Reuters, информирует enovosty.com/news.

Во время телефонного розговора ожидалось, что Трамп сделает стандартное предупреждение президенту Турции о своих планах относительно начала трансграничной атаки.

Вместо этого в ходе разговора Трамп изменил политику США на Ближнем Востоке, оставив четверть сирийской территории и передав Анкаре работу по завершению уничтожения Исламского государства в Сирии.

«Трамп спросил: «Если мы выведем наших солдат, вы сможете очистить территорию от ИГИЛ?», — сказал турецкий чиновник агентству Reuters. Он сказал, что Эрдоган ответил, что турецкие войска выполнят поставленную задачу.

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«Тогда делайте это», — внезапно сказал ему Трамп.

Своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону Трамп сказал: «Начните работу по выводу войск США из Сирии».

«Я должен сказать, что это было неожиданное решение. Слово «сюрприз» слишком слабое, чтобы описать ситуацию», — сказал турецкий чиновник изданию Reuters, описывающий разговор между лидерами

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Решение Трампа также стало шоком в Вашингтоне, где высокопоставленные чиновники администрации, включая министра обороны Джима Мэттиса, в течение нескольких дней пытались изменить мнение президента. Когда Трамп дал понять, что не отступит, Мэттис и высокопоставленный чиновник, координирующий борьбу против Исламского государства Бретт МакГурк, подали в отставку.


Автор: Оксана Ельченко
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