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Путин уволил главного повара Кремля: что стоит за отменой контракта?

Главная » Последние новости » Новости мира » Путин уволил главного повара Кремля: что стоит за отменой контракта?
 
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Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО «МСК», следует из размещенного на сайте госзакупок договора. До этого в течение четырех лет контракты на организацию президентского приема осуществляла компания «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина.

В этом году кремлевский прием состоится 27 декабря. Управление делами президента (УДП) на него потратило 13,1 млн руб. Исполнитель обязан «разработать и согласовать с заказчиком схемы, концепции, меню обслуживания мероприятия», «осуществить приготовление блюд высокого качества в соответствии с утвержденным меню, их хранение и доставку к месту проведения мероприятия» и «осуществить обслуживание мероприятия в соответствии с утвержденным меню на высоком профессиональном уровне», информирует enovosty.com/news.

Единственный исполнитель закупки, ООО «МСК», был зарегистрирован 3 мая 2018 года с уставным капиталом 30 тыс. руб. Учредитель компании Данил Аксютин, по данным ЕГРЮЛ, ранее не занимался бизнесом. Компания зарегистрирована по «массовому» адресу: по данным ФНС, там зарегистрировано еще 80 юрлиц (47 из них действующие). РБК не удалось найти сайт компании и какое-либо упоминание о ее деятельности в открытых источниках, кроме контрактов с УДП.

Человек, взявший трубку по номеру телефона МСК, обещал передать генеральному директору компании Данилу Аксютину просьбу ответить на вопросы РБК.

ООО «МСК» за время своей работы получило три госконтракта на 35,68 млн руб.: два — от Управления делами президента, один — от ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» (структурное подразделение Управделами, которое занимается обслуживанием кремлевских приемов и питанием в бюджетных учреждениях). Помимо новогоднего приема компания обслуживала торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества 7 декабря, которое состоялось в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Судя по информации на сайте госзакупок, закупка обошлась в 2,5 млн руб. Она была объявлена 7 декабря, а контракт заключили 17 декабря — через десять дней после приема.

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Самый крупный контракт компании — на 20 млн руб. — с ООО «МСК» заключил ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» 16 октября. В контракт входит обслуживание протокольных приемов в 2018 году. Все три закупки осуществлялись без конкурса — у единственного поставщика.

Пресс-секретарь УДП Елена Крылова заявила, что закупки, касающиеся деятельности Управделами президента, проходят в соответствии с действующим законодательством. Она отказалась комментировать выбор и историю компании ООО «МСК» как единственного исполнителя закупки.

Постоянный поставщик

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В 2014–2017 годах Управление делами президента выбирало единственным поставщиком для новогодних приемов «Конкорд М», их стоимость составляла от 13,5 млн до 16,7 млн руб. Кто был организатором приема в 2013 году, не сообщалось, но во второй половине 2013 года «Конкорд М» получил контракт на 18,3 млн руб. для организации мероприятия. Этот контракт был выполнен в конце декабря.

Выбирая «Конкорд М» в качестве единственного поставщика, УПД руководствовалось п. 20 ст. 93 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором говорится, что контракты на оказание протокольных приемов (например, во время визитов высших должностных лиц иностранных государств, правительственных делегаций) могут заключаться с единственным поставщиком. Этой статьей Управделами аргументировало и другие регулярные закупки у ООО «Конкорд М»: в 2013–2017 годах управление заключило с компанией 110 контрактов на общую сумму около 219 млн руб. Еще 66 контрактов с компанией на 140 млн руб. заключил «Комбинат питания «Кремлевский».

Без «кремлевского повара»

С 2012 года УДП неоднократно выбирало в качестве единственного поставщика для организации питания во время протокольных визитов высших лиц разных государств и торжественных приемов компанию ООО «Конкорд М».

В 2014 году управление выбрало эту компанию единственным поставщиком 34 раза, в 2015 году — 43 раза, в 2016 году — 23 раза, в 2017 году — 5 раз. Комбинат питания «Кремлевский» в 2016 году выбрал «Конкорд-М» единственным поставщиком 19 раз, в 2017 году — 39 раз. В 2018 году комбинат и УДП ни разу не обращались за услугами этой компании.

Но в 2018 году УДП пять раз выбирало единственным поставщиком питания на протокольных мероприятиях Управление продовольственного обеспечения ФСО. В 2016–2017 годах ФСО получала по три подобных контракта в год, а ранее — по одному контракту в год.

В СМИ Пригожина неоднократно называли «кремлевским поваром». Но в ходе пресс-конференции в декабре 2018 года президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о деятельности Пригожина и связываемой с ним частной военной компании Вагнера, заявил, что все его повара — сотрудники Федеральной службы охраны. «Все они люди военные, других поваров у меня нет», — сказал он. Так президент прокомментировал информацию о встречах Пригожина с лидерами боевиков ЦАР, о которых сообщала газета Le Monde. Бизнесмен свою причастность к деятельности ЧВК отрицает.

Бизнес Пригожина

В 2018 году Евгений Пригожин занял 69-е место в «Рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга». Его состояние оценивается в 13,8 млрд руб.

По данным СПАРК, бизнесмен владеет ООО «Аурум», которое занимается торговлей бытовыми товарами, частью компании ООО «Ритм» (аренда нежилых помещений), ООО «Невский союз». Также он владеет предприятиями группы «Конкорд» («Конкорд М», «Комбинат питания Конкорд», «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг»).

ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» входит в ГК «Конкорд». Фирма является управляющей компанией ресторанного холдинга Пригожина. Ей принадлежат несколько ресторанов в Москве (ресторан-теплоход River Palace) и Петербурге («Русский Ампиръ», «Русский китч», Polenta), а также сеть бутиков «Музей шоколада». Кроме того, «Конкорд менеджмент и консалтинг» ведет строительство поселка «Северный Версаль» под Петербургом.

Помимо кремлевских приемов комбинат Пригожина занимается школьным питанием: он — крупный поставщик обедов в московские школы, другие структуры бизнесмена снабжают питанием военные части и также занимаются их уборкой.

По данным «Коммерсанта», структуры Пригожина получили подряд от Управделами президента на строительство судебного квартала с резиденцией Верховного суда России и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,7 млрд руб.

Санкции против «Конкорда»

В марте Минюст США ввел санкции против Пригожина и его компаний «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Кейтеринг». Власти США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы президента страны. По данным американского Минюста, связанная с бизнесменом «фабрика троллей» оказывала влияние на избирателей США с 2014 года. Президент Владимир Путин назвал «смешным» обвинение американских властей в адрес Пригожина.

Весной 2017 года журнал РБК написал о существовании крупнейшего в России медиахолдинга с аудиторией свыше 36 млн человек в месяц, получившего название «Фабрика медиа». Как выяснил РБК, у организаций есть общие руководители, а также, вероятно, один инвестор — структуры Евгения Пригожина. Бизнесмен свою причастность к этим изданиям отрицал.


По материалам charter97.org
Автор: Катерина Лукьянчук
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