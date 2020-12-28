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Конгресс США возродил программу MQ-9 Reaper

Главная » Последние новости » Новости мира » Конгресс США возродил программу MQ-9 Reaper
 
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В счет расходов Министерства обороны на 696 миллиардов долларов законодатели добавили около 286 миллионов долларов на покупку 16 беспилотников MQ-9 Reaper для ВВС. 

Внутри пакета расходов размером 2,3 триллиона долларов, принятого Конгрессом в прошлый понедельник, находился спасательный круг для General Atomics в размере 286 миллионов долларов, который позволит ВВС США покупать беспилотники MQ-9 Reaper еще как минимум один год, информирует enovosty.com/news.

В своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год ВВС исключили финансирование для приобретения Reaper, вместо этого запросив около 172 миллионов долларов, чтобы начать остановку производственной линии General Atomics в Повей, Калифорния.

Решение означало бы потерю для компании сотен миллионов долларов, поскольку ВВС ранее намеревались купить девять MQ-9 в 21 финансовом году, 17 — в 22 финансовом году, два — в 23 финансовом году и три — в 24 финансовом году, согласно планам расходов, опубликованным в 2014 финансовом году.

К счастью для General Atomics, Конгресс официально отклонил план ВВС.

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В счет расходов Министерства обороны на 696 миллиардов долларов законодатели добавили около 286 миллионов долларов на покупку 16 беспилотников MQ-9 Reaper для ВВС. Эта сумма доводит общее финансирование закупок для MQ-9 примерно до 344 миллионов долларов в 21 финансовом году.

Обе палаты одобрили закон в понедельник вечером, и теперь он ожидает подписи президента Дональда Трампа.

«Решение об увеличении финансирования MQ-9 отражает огромную полезность платформы», — заявил представитель General Atomics К. Марк Бринкли в заявлении Defense News. «Посредством наших постоянных инвестиций в самолеты и развития новых возможностей мы демонстрируем неиспользованный потенциал MQ-9 как части будущих сил, поскольку он продолжает оставаться ценным активом для наших истребителей».

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Сможет ли Конгресс вмешаться, чтобы спасти программу MQ-9, было главным вопросом для наблюдателей за оборонным бюджетом. В июле Комитет по ассигнованиям Палаты представителей представил свою версию законопроекта о расходах на оборону, который включал дополнительные средства на 16 MQ-9. Но когда его коллега в Сенате в ноябре выпустила собственное предложение, в нем не было денег на покупку дополнительных MQ-9, что оставило судьбу производственной линии в подвешенном состоянии.

Неясно, попытаются ли ВВС прекратить производство MQ-9 в 22 финансовом году, но за последний год служба активизировала свои поиски замены Reaper.

Reaper находится на вооружении с 2007 года и более десяти лет является дроном ВВС США для проведения наблюдательных и ударных миссий на Ближнем Востоке. Но с появлением на поле боя более сложных угроз и появлением на рынке большего количества коммерческих дронов служба рассматривает возможность замены MQ-9 семейством систем, которые могли бы выполнять низкоуровневые миссии по более низкой цене, а также другие варианты. которые более живучи, чем MQ-9.

3 июня ВВС направили промышленности запрос о предоставлении информации по так называемой программе MQ-Next, в рамках которой проводились маркетинговые исследования имеющихся технологий, а также концептуальные проекты.

Boeing, Kratos Defense, Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Atomics подтвердили, что они ответили на запрос ВВС. В сентябре Lockheed, Northrop и General Atomics поделились концепт-артами своих проектов MQ-Next.

Источник: Defensenews


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