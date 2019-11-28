В США успешно прошел испытания самолет-заправщик KC-46

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В США успешно прошел испытания самолет-заправщик KC-46 в паре с истребителем F-22 и разведывательным самолетом RC-135 Rivet Joint.

В компании Boeing сообщили, что их новый самолет-заправщик KC-46 успешно прошел испытания в паре с истребителем F-22 и разведывательным самолетом RC-135 Rivet Joint. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

KC-46 является новейшим самолетом, который совсем недавно поступил на вооружение ВВС США. Он способен перевозить 212 299 фунтов топлива и 61 000 фунтов груза, что на 10% больше, чем KC-135.

Созданный на базе коммерческого самолета Boeing 767, KC-46 представляет собой многоцелевой танкер, способный заправлять военные самолеты. Самолет также может перевозить пассажиров, груз и пациентов.

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Обладая эффективной заправочной способностью и возможностями для грузовой и аэромедицинской эвакуации, KC-46A будет обеспечивать авиационную заправочную поддержку ВВС США, ВМФ США, Корпуса морской пехоты, а также самолетов союзных стран.