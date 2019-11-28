Reuters: Макрон сообщил, что он не будет извиняться за высказывание о «смерти мозга НАТО»

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Эммануэль Макрон сообщил, что он не будет извиняться за высказывание о «смерти мозга НАТО»

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его замечания о том, что НАТО переживает «смерть мозга», стали полезным сигналом тревоги для членов альянса и он не будет извиняться за это. Об этом сообщает Майкл Роуз и Судип Кар-Гупта в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ранее негативное высказывание Макрона вызвало реакцию со стороны европейских коллег, которые считают, что Европе все еще нужно полагаться на трансатлантический военный альянс в своей защите.

Французский лидер, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, не принес извинений за свои высказывания, которые, по его словам, были необходимы после того, как союзники сосредоточились на вопросах бюджета, а не на развитии геополитики.

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«Поэтому нам, возможно, понадобился звонок для пробуждения. Я рад, что это было сделано, и я рад, что все теперь думают, что мы должны скорее подумать о наших стратегических целях. Поэтому я не приношу абсолютно никаких извинений», — сказал Макрон.