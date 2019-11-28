Мировые цены на кофе стремительно растут

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Мировые цены на кофе стремительно растут на фоне ожиданий сокращения производства в Латинской Америке

Из-за ожиданий по сокращению производства кофе в Латинской Америке цены на продут подскочили более чем на 25%, информирует enovosty.com/news.

По данным Intercontinental Exchange (ICE), фьючерсы на кофе увеличились на 93 цента до $2,16. При этом запасы кофе на складах уменьшились на 78 000 мешков, что, по мнению трейдеров, вызвано сокращением урожая в Гондурасе

Необходимо отметить, что Гондурас является одним из основных источником поставок, сертифицированных ICE, и поэтому поставки кофе из этой страны оказывают большое влияние на формирование цен

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