Евросоюз вводит чрезвычайное климатическое положение

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В Европарламенте большинство депутатов проголосовали за введение в ЕС климатического ЧП.

В Европарламенте большинство депутатов проголосовали за введение в Европейском Союзе климатического чрезвычайного положения. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует enovosty.com/news.

Европейский парламент обратился к государствам-членам ЕС принимать больше мер для защиты окружающей среды.

При обсуждении законопроекта некоторые депутаты критиковали термин «чрезвычайное положение». Однако их предложение по использованию термина «неотложная необходимость защиты климата» не было поддержано большинством депутатов.

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Напомним, первыми городами, объявившими климатическое чрезвычайное положение, были населенные пункты Австралии. Это произошло в 2016 году. В 2017г климатическое ЧП объявили американские города, а в 2018г — канадские города.