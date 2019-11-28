Associated Press: Во Франции хотят отменить «Черную пятницу»

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Во Франции хотят отменить «Черную пятницу», так как это приводит к «растрате ресурсов» и «чрезмерному потреблению»

Некоторые французские законодатели хотят запретить «Черную пятницу». «Черная пятница» является массовой распродажей товаров, которая превратилось в глобальное явление. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Во Франции законодательный комитет предложил внести поправку в нормативные акты, согласно которой предлагается запретить «черную пятницу», поскольку это приводит к «растрате ресурсов» и «чрезмерному потреблению».

Поправка, предложенная бывшим министром охраны окружающей среды Франции Дельфин Бато, будет обсуждаться на Национальном собрании в следующем месяце. Союз электронной коммерции Франции уже осудил это предложение.

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Министр по экологии Элизабет Борн сообщила, что поддержит «Черную пятницу», если это помогает мелким французским предприятиям. Однако она добавила, что в основном это выгодно крупным интернет-магазинам.