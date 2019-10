Reuters: Во Франции неизвестный начал стрелять по мечети

Во Франции неизвестный начал стрелять по мечети. Есть раненные

Во Франции в городе Байонне неизвестный начал стрелять по прихожанам мечети. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Преступник ранил двух человек. Их сразу же госпитализировали. Злоумышленник также использовал зажигательное устройство, которое вызвало пожар в мечети.

BREAKING: Two people reportedly injured in shooting in front of Bayonne Mosque, Southern France https://t.co/zeABrQ3qdv pic.twitter.com/Os2Ao015Qr

— Sputnik (@SputnikInt) 28 октября 2019 г.

