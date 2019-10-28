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Reuters: Во Франции неизвестный начал стрелять по мечети

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Во Франции неизвестный начал стрелять по мечети. Есть раненные

Во Франции в городе Байонне неизвестный начал стрелять по прихожанам мечети. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Преступник ранил двух человек. Их сразу же госпитализировали. Злоумышленник также использовал зажигательное устройство, которое вызвало пожар в мечети.

Представители французской полиции сообщили, что подозреваемый в стрельбе по мечети в Байонне арестован. Сообщается, что мужчина был арестован недалеко от своего дома. Ему восемьдесят четыре года, а в его машине были обнаружены пожарный рукав и газовый баллончик. Мотивы стрелка пока не известны.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 105

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