Как Абу Бакр аль-Багдади превратился из радикального религиозного ученого в жестокого лидера самой могущественной террористической группы в мире

Главная » Последние новости » Новости мира » Как Абу Бакр аль-Багдади превратился из радикального религиозного ученого в жестокого лидера самой могущественной террористической группы в мире Как Абу Бакр аль-Багдади превратился из радикального религиозного ученого в жестокого лидера самой могущественной террористической группы в мире

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Самопровозглашенный халиф Исламского государства в Ираке и Сирии, 48-летний аль-Багдади, сыграл важную роль в превращении ИГИЛ в одну из самых мощных террористических групп в истории.

Президент Дональд Трамп объявил в воскресенье, что спецназ США убил Абу Бакра аль-Багдади, основателя и лидера Исламского государства, во время рейда в сирийскую провинцию Идлиб в субботу, информирует enovosty.com/news.

«Вчера вечером Соединенные Штаты предали суду террориста номер один в мире», — заявил Трамп на воскресной утренней пресс-конференции, показанной по телевидению. «Абу Бакр аль-Багдади мертв».

Самопровозглашенный «халиф» Исламского Государства в Ираке и Сирии, 48-летний аль-Багдади, сыграл важную роль в превращении Исламского Государства в одну из самых мощных террористических групп в истории, которая со своей высоты контролировала территорию размером с Великобританию.

Скрытный джихадист появился на свет как Ибрагим Авад Ибрагим Али аль-Бадри в деревне в центральном Ираке в семье мусульман-суннитов и получил образование в городе Самарра. Его семья утверждала, что произошла от племени Пророка Мухаммеда, которое поддержало претензии аль-Багдади на лидерство над его самопровозглашенным исламским халифатом.

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Дети возле своего разрушенного дома в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб в воскресенье, после операции американских военных, направленной против Аль-Багдади.

В начале своей жизни он занялся консервативным толкованием ислама и получил степень бакалавра в Шариатском колледже Багдадского университета в 1996 году. Три года спустя он получил степень магистра по чтению Корана в Саддамском университете исламских исследований.

Он прервал свою докторскую работу, чтобы присоединиться к борьбе против американских сил после вторжения США в Ирак в 2003 году.

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Аль-Багдади, который тогда назывался «Абу Дуа», был арестован в доме своих родителей в окрестностях Фаллуджи в январе 2004 года. Его зять, который боролся против американского вторжения в Ирак , был целью рейда. Аль-Багдади в конечном итоге был задержан в лагере Букка, где в течение 11 месяцев в палатках размещались десятки тысяч иракцев.

«Он был уличным головорезом, когда мы его забрали в 2004 году», — заявил анонимный чиновник из Пентагона в интервью The New York Times в 2014 году. «Трудно представить, что у нас мог быть хрустальный шар, который бы сказал нам, что он станет главой ИГИЛ».

Эксперты говорят, что пребывание аль-Багдади в центре заключения помогло его радикализовать, и этот центр оказался штаб-квартирой планирования ИГИЛ. Он был выбран в качестве лидера другими заключенными в лагере, заключив союзы с другими заключенными-суннитами и бывшими иракскими баасистами.

Именно там аль-Багдади встретился и стал последователем иорданского джихадиста Абу Мусаба аз-Заркави, который впоследствии возглавит Аль-Каиду в Ираке.

«Мы никогда не могли бы собраться так в Багдаде или где-либо еще», — сказал The Guardian в 2014 году Абу Ахмед, джихадист, заключенный в тюрьму с аль-Багдади в лагере Букка. «Это было бы невероятно опасно. Здесь мы были не только в безопасности, но и находились всего в нескольких сотнях метров от всего руководства Аль-Каиды».

В более широком смысле многие утверждают, что вторжение США в Ирак и оккупация Ирака в начале 2000-х годов мотивировали и способствовали росту Аль-Багдади.

«Он иракец до глубины души, а его экстремистская идеология оттачивалась и совершенствовалась в тигле американской оккупации», — писали Тим Аранго и Эрик Шмитт из The Times об Аль-Багдади в 2014 году. «Американское вторжение подарило г-ну Багдади и его союзникам готового врага и вербовочную ничью. А свержение американцами Саддама Хусейна, чья жестокая диктатура сдерживала экстремистские исламистские движения, дало г-ну Багдади свободу для его радикалов».

Американские военные освободили его в декабре 2004 года.

В течение многих лет очень мало было известно об аль-Багдади. Он служил религиозным советником в террористических ячейках Аль-Каиды в Ираке. Поскольку силы США нанесли существенный удар по руководству Аль-Каиды, духовный наставник стал главным лидером в 2010 году тогдашнего Исламского Государства Ирак.

Арабская весна, начавшаяся в конце 2010 года, и гражданская война в Сирии, начавшаяся в начале 2011 года, обеспечили его ослабленную группу новыми мотивами, боевиками и оружием. Его бойцы в конечном итоге захватили восточный сирийский город Ракка.

К началу лета 2014 года силы Исламского государства потрясли мир, захватив контроль над одной третью территории Ирака, включая второй по величине город страны Мосул и половину Сирии.

В своем единственном общедоступном публичном выступлении аль-Багдади объявил об основании халифата в речи из мечети Мосула в 2014 году, в которой он сказал своим последователям: «Знайте, что сегодня вы являетесь защитниками религии и стражами земли ислама».

Многочисленные сообщения за последние несколько лет указывают на то, что аль-Багдади был убит или ранен в результате различных нападений, но все они оказались ложными.

Исламское государство, также известное как ИГИЛ, в конечном итоге набрало десятки тысяч бойцов из 100 стран, сообщает The Times. Оно совершало террористические акты или вдохновляло их, что привело к гибели тысяч людей в разных странах мира и, возможно, стало самым известным за их чрезвычайно жестокие, ужасные убийства и пытки в отношении своих заключенных, в том числе американцев.

В число нападений входили взрывы террористов-смертников в шри-ланкийской церкви в пасхальное воскресенье этого года, бойня на немецкой рождественской ярмарке в 2016 году и массовые расстрелы в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 2015 году.

Группа использовала Интернет для создания сетей поддержки по всему миру, применяла экстремальные религиозные правила, вдохновленные исламской теократией в средние века, и жестоко преследовала религиозные меньшинства, в том числе езидов.

Аль-Багдади лично содействовал и участвовал в систематическом изнасиловании женщин, которых ИГИЛ считало неверующими, в том числе американской пленницы ИГИЛ Кайлы Мюллер, которую аль-Багдади держал в качестве одной из нескольких своих сексуальных рабынь. ИГИЛ сообщило, что Мюллер была убита в результате авиаудара Иордании в 2015 году.

Хотя Исламское государство утратило контроль практически над всей своей территорией, по-прежнему широко распространены опасения, что эта группа вновь возникнет или превратится в новое террористическое движение и что его идеи не умрут вместе со своими лидерами.