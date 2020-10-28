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Германия и Франция готовятся к введению локдаунов, — Reuters

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Германия и Франция готовятся к введению локдаунов

Германия объявила о планах по введению жесткого локдауна, а Франция готовится к ужесточению уже введенных карантинных ограничений. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с премьер-министром и согласовала введение частичной изоляции, что приведет к закрытию баров, ресторанов, кинотеатров, спортивных сооружений и торговых ярмарок со 2 по 30 ноября.

«Ноябрь будет месяцем истины. Растущее число заболевших вынуждает нас принимать жесткие контрмеры, чтобы препятствовать росту второй волны», — сказал министр финансов Олаф Шольц.

Германия и Франция готовятся к введению локдаунов, — Reuters

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Во Франции, где ежедневно регистрируется более 50 000 новых случаев заболевания, президент Эммануэль Макрон вечером выступит с телеобращением и, как ожидается, объявит об усилении карантинных ограничений.

Но, несмотря на обещания правительства помочь предприятиям, экономические убытки, вероятно, будут сильными и они сгладят хрупкие признаки восстановления, наблюдавшиеся летом.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 118

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