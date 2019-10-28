Что произойдет с Ираном, если Израиль подвергнется нападению с применением ядерного оружия?

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При определенных обстоятельствах Израиль может рассматривать упреждающий ядерный удар.

Ядерный арсенал Израиля является самым скрывающимся секретом в международных отношениях. С 1970-х годов Израиль сдерживает себя в ядерной области, чтобы поддерживать благоприятный баланс сил со своими соседями. Помимо некоторых тревожных моментов во время войны в Йом Кипур, израильское правительство никогда серьезно не задумывалось об использовании этого оружия, информирует enovosty.com/news.

Наиболее очевидным сценарием применения Израилем ядерного оружия может стать ответ на ядерную атаку со стороны иностранцев. Противоракетная оборона, противовоздушная оборона и системы доставки Израиля слишком сложны, чтобы представить себе сценарий, при котором любая страна, кроме одной из крупных ядерных держав, может справиться с обезоруживающим первым ударом. Следовательно, любой злоумышленник непременно потерпит массовый ответный удар в короткие сроки. Цели Израиля состоят в том, чтобы уничтожить военный потенциал противника (скажем, Иран, ради обсуждения), а также направить сообщение о том, что любая ядерная атака против Израиля будет встречена с катастрофическим, невообразимым ответным ударом.

Но почему Израиль может начать ядерную войну?

Ядерное упреждение

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Если враждебная держава (скажем, Иран) оказалась на грани объединения ядерных устройств с системами, необходимыми для их доставки, Израиль вполне мог бы рассмотреть вопрос о превентивной ядерной атаке. В случае Ирана мы можем представить сценарии, в которых израильские специалисты по планированию больше не будут считать обычную атаку достаточно смертоносной, чтобы уничтожить или задержать иранскую программу. При таком сценарии и при отсутствии прямого вмешательства со стороны Соединенных Штатов Израиль вполне может решить предпринять ограниченную ядерную атаку на иранские объекты.

Учитывая, что у Ирана нет значительной защиты от баллистических ракет, Израиль, скорее всего, поставит ядерное оружие с баллистическими ракетами средней дальности Иерихон III. Израиль, скорее всего, ограничит свои атаки целями, конкретно связанными с иранской ядерной программой, и которые находятся достаточно далеко от гражданских районов. Возможно, поскольку в любом случае это нарушит ядерное табу, Израиль может атаковать другие военные объекты и базы, но вполне вероятно, что израильское правительство захочет ограничить прецедент использования ядерного оружия в максимально возможной степени.

Будет ли это работать? Ядерное оружие нанесет больше урона, чем большинство мыслимых обычных атак, а также продемонстрирует уровень серьезности, который может застать врасплох даже иранцев. С другой стороны, активное использование Израилем ядерного оружия, вероятно, усилит интерес каждого в регионе (и, возможно, во всем мире) к разработке собственных ядерных арсеналов.

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Ядерная передача

Одной из самых больших проблем Израиля является идея о том, что ядерная держава (предположительно Иран, Пакистан или Северная Корея) может предоставить или продать ядерное оружие неправительственной организации (НПО). Хамасу, Хезболле или какой-либо другой террористической группе будет сложнее сдерживать его, чем традиционному государству. Даже если террористическая организация не сразу использует оружие против израильской цели, она может потенциально пойти на уступки, на которые Израиль не захочет пойти. При таком сценарии Израиль вполне может рассмотреть возможность использование ядерного оружия для предотвращения передачи или уничтожения ядерного устройства противника после доставки. Это будет зависеть от доступа к сведениям о передаче устройства, но едва ли возможно, чтобы высокопрофессиональные и оперативные компетентные израильские разведывательные службы могли предоставить такие данные.

Зачем это начинать? Самой большой причиной было бы обеспечить успех атаки; и само устройство, и люди, работающие с ним, будут важными целями, и ядерная атака обеспечит их уничтожение более эффективно, чем даже массированный обычный удар (который вполне может сопровождать ядерную атаку). Однако активное использование ядерного оружия против негосударственного субъекта может показаться миру чрезмерным и может подтвердить заинтересованность источника ядерного устройства в создании новых проблем для Израиля.

Обычное поражение

Идея о том, что Израиль может проиграть обычную войну, сейчас кажется нелепой, но истоки израильской ядерной программы заключаются в страхе, что арабские государства получат решающее военное преимущество, которое они могут использовать для нанесения поражений на поле боя. Это почти произошло во время войны в Йом Кипур в 1973 году, когда египетская армия захватила Суэцкий канал, а Сирийская арабская армия продвинулась на Голанские высоты. Рассказы о том, насколько серьезно Израиль обсуждал вопрос об использовании ядерного оружия во время этой войны, остаются неясными, но нет никаких сомнений в том, что Израиль мог бы рассмотреть вопрос об использовании своего самого мощного оружия, если бы обычный баланс решительно вышел из его пользы.

Как это могло случиться? Мы можем представить несколько сценариев, большинство из которых включают усиление враждебности между Израилем и его более терпимыми соседями. Другая революция в Египте может легко переписать уравнение безопасности на южной границе Израиля; в то время как дружба с Саудовской Аравией кажется безопасной, политическая нестабильность может изменить это; даже турецкая политика может измениться в отрицательном направлении. В настоящее время у Израиля есть подавляющие обычные военные преимущества, но эти преимущества в некоторой степени зависят от благоприятной региональной стратегической обстановки. Политические сдвиги могут сделать Израиль дипломатически изолированным и вновь уязвимым для обычных атак. В такой ситуации ядерное оружие останется частью инструментария для обеспечения выживания нации.

Заключение

Маловероятно, но вряд ли возможно, что Израиль может решить применить ядерное оружие первым в будущем конфликте. Лучший способ предотвратить это — ограничить причины, по которым Израиль может захотеть использовать это оружие, то есть предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия. Если Израиль когда-либо использует ядерное оружие в гневе, он перепишет дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности на Ближнем Востоке, а также архитектуру нераспространения в мире в целом.