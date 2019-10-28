«Больше никаких секретов»: в Ватикане открывают секретные архивы
В Ватикане открывают секретные архивы. Полное открытие архивов состоится в марте 2020 года,
Секретные архивы Ватикана, содержащие миллионы документов, которые охватывают более 12 веков, больше не являются «секретными». Об этом сообщает Филип Пуллелла в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
Большинство документов уже давно не были секретными. Как и большинство государственных архивов, они были открыты для ученых. Однако полное открытие архивов состоится в марте 2020 года, чего с нетерпением ожидает еврейская община.
Многие евреи считают, что со стороны Ватикана было сделано недостаточно для помощи тем, кто столкнулся с нацистским преследованием во времена фашистской Германии
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Коллекция документов и пергаментов делает архив одним из важнейших мировых исследовательских центров. Архив состоит из полок, протяженность которых достигает 85 км и подземного хранилища, известного как «Бункер», версия которого была показана в популярном телевизионном фильме по роману Дэна Брауна «Ангелы и демоны».