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«Больше никаких секретов»: в Ватикане открывают секретные архивы

Главная » Последние новости » Новости мира » "Больше никаких секретов": в Ватикане открывают секретные архивы
 
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В Ватикане открывают секретные архивы. Полное открытие архивов состоится в марте 2020 года,

Секретные архивы Ватикана, содержащие миллионы документов, которые охватывают более 12 веков, больше не являются «секретными». Об этом сообщает Филип Пуллелла в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Большинство документов уже давно не были секретными. Как и большинство государственных архивов, они были открыты для ученых. Однако полное открытие архивов состоится в марте 2020 года, чего с нетерпением ожидает еврейская община.

«Больше никаких секретов»: в Ватикане открывают секретные архивы

Многие евреи считают, что со стороны Ватикана было сделано недостаточно для помощи тем, кто столкнулся с нацистским преследованием во времена фашистской Германии

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«Больше никаких секретов»: в Ватикане открывают секретные архивы

Коллекция документов и пергаментов делает архив одним из важнейших мировых исследовательских центров. Архив состоит из полок, протяженность которых достигает 85 км и подземного хранилища, известного как «Бункер», версия которого была показана в популярном телевизионном фильме по роману Дэна Брауна «Ангелы и демоны».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 595

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