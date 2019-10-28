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Associated Press: ЕС принял решение об отсрочке Brexit

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ЕС принял решение об отсрочке Brexit до 31 января

Европейский союз принял решение об отсрочке Brexit на три месяца до 31 января. Об этом сообщают Джилл Лоулесс и Самюэль Петрекуин в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Это решение с радостью восприняли как британские политики, так и представители стран ЕС. Однако премьер-министр Великобритании Бори Джонсон не доволен данным решением. Ранее он заявлял, что «скорее умрет в канаве», чем отложит дату выхода Великобритании из ЕС.

Associated Press: ЕС принял решение об отсрочке Brexit

«Это была очень короткая, эффективная и конструктивная встреча, и я рад, что решение принято», — сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт приветствовал отсрочку Brexit, но попросил Великобританию «продуктивно использовать дополнительное время».

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 124

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