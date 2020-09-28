Жители Швейцарии проголосовали за закупку истребителей на сумму 6,4 млрд долларов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

28.09.2020 г.
17:25В ФРГ рассказали о тайном визите Меркель к отравленному Навальному
16:04Сеть поразили фото Северного сияния в Финляндии (ФОТО)
15:00Жители Швейцарии проголосовали за закупку истребителей на сумму 6,4 млрд долларов
13:10В Литве раздадут миллионы таблеток на случай аварии на АЭС в Беларуси
12:25Новые санкции против РФ: Проблемы Кремля только начинаются, - политолог
12:22Ситуация накаляется: В войну за Нагорный Карабах вмешалась третья страна
11:32Нагорный Карабах: появилось видео как ВС Азербайджана уничтожает боевую технику Армении
Все новости мира

Аналитика

28.09.2020

Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП

Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Доверие между Зе-командой и Западом в последнее время заметно пошатнулось и имеет потенциал к ухудшению. Всего год с начала работы новой власти понадобился ...
28.09.2020

Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации

Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
"Просвещенной" Европе и отечественным олигархам не дают покой лавры разрушителей машин, которые в начале ХІХ века в Британии разрушали станки, наивно ...
22.09.2020

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют дыру в бюджете
Никогда такого не было, и вот опять... Эта модная нынче поговорка вспоминается даже при беглом взгляде на проект бюджета-2021, да еще в контексте той ...

Последние новости

28.09.2020 г.
17:45 В Донецкой области вспыхнул крупный лесной пожар (ВИДЕО)
17:25 В ФРГ рассказали о тайном визите Меркель к отравленному Навальному
16:49 На Донбассе прошли учения ОС (ВИДЕО)
16:26 Балаклавские музеи и радиоактивное загрязнение, - Злой Одессит
16:04 Сеть поразили фото Северного сияния в Финляндии (ФОТО)
15:00 Жители Швейцарии проголосовали за закупку истребителей на сумму 6,4 млрд долларов
14:27 Информационный перелом в Украине
14:20 В Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус: чем он уникален
13:41 В Европе придумали, как наказать Россию за Керченский мост
13:10 В Литве раздадут миллионы таблеток на случай аварии на АЭС в Беларуси
13:05 Иностранцы опять могут посещать Украину
13:00 Китай успешно испытал свой беспилотник AR-500C в высокогорных условиях
12:40 В МОН заявили о грядущих переменах в дошкольном образовании в Украине
12:25 Новые санкции против РФ: Проблемы Кремля только начинаются, - политолог
12:22 Ситуация накаляется: В войну за Нагорный Карабах вмешалась третья страна
12:20 Известный украинский врач дал прогноз, когда закончится пандемия COVID-19
12:00 Названы автомобили, на которых чаще всего превышают скорость
11:59 Американский вирусолог рассказал о главной особенности коронавируса
11:52 Поднимут в три этапа. Стало известно, как изменятся доходы украинских учителей
11:32 Нагорный Карабах: появилось видео как ВС Азербайджана уничтожает боевую технику Армении
11:22 "Лицемерно": Принц Гарри и Меган Маркл приняли скандальное решение
11:01 Китай начал вакцинацию населения от COVID-19. Все подробности
10:54 Самые проблемные машины: Названы авто, которые сложнее всего продать
10:49 Стало известно, почему мужчины чаще, чем женщины тяжело переносят COVID-19
10:10 Стало известно о тайной встрече Меркель и Навального
09:47 Водителям рассказали о полезных уловках, как уменьшить расход топлива в авто
09:22 Ситуация напоминает начало сценария Италии в апреле. Врач рассказала о ситуации с Covid-19 в Украине
08:53 Политолог рассказал о том, как Лукашенко сделал настоящий подарок оппозиции и России
08:45 Киев больше не "оранжевый". Что изменилось в Украине с 28 сентября
08:35 РФ сейчас уже явно сдувается, скоро ей будет не до Армении, - Аnti-colorados
08:06 Трамп годами не платил налоги, - NYT
07:45 В Национальном парке в США обнаружили "стекляшку", которая оказалась алмазом 9,07 карата (ФОТО)
07:30 У COVID-19 появились новые симптомы, - врач-инфекционист
07:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан ведут ожесточенные бои
07:15 ВМС США официально приняли на вооружение новейший ракетный эсминец
07:00 Чужих детей не бывает: Сеть покорила овчарка, которая приняла на воспитание львят (ВИДЕО)
27.09.2020 г.
23:10 Киберпартизаны взломали онлайн-трансляцию белорусских госканалов и показали видео избиения протестующих
23:00 Как дети учатся онлайн в разных странах мира – самые смешные фото (ФОТО)
22:01 Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан и Армения ввели военное положение, десятки погибших и сотни раненых
21:45 "Отпусти народ": 50-й день протестов в Беларуси против Лукашенко - фото с высоты птичьего полета (ФОТО)
19:40 Стало известно, как спасся единственный выживший при крушении Ан-26 под Чугуевым
18:00 Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как подросли их дети (ФОТО)
16:30 Турция оснастит свой вертолет T625 Gökbey двигателем отечественного производства
15:30 В Сети показали, как с высоты птичьего полета выглядит место крушения самолета ВСУ Ан-26 (ФОТО)
15:00 Иран собирается в ноябре представить свой первый вертолетоносец
11:45 В Украину идут дожди: синоптики предупреждают о постепенном похолодании
11:15 Ученые выяснили, какие маски лучше других защищают от COVID-19
10:50 Северная Корея предупредила о напряженности на море во время поиска тела убитого южнокорейца
10:40 В Украине собираются внедрить еще один метод автофиксации нарушений скоростного режима
10:10 Ученые определили, какой фактор снижает риск смерти от коронавируса
10:00 Украинцы получат в ноябре новый праздник
09:30 Немецкий концерн Rheinmetall испытал инновационную боевую машину KF41 (ВИДЕО)
09:00 В Украине установили рекорд скорости на отечественном электромотоцикле (ВИДЕО)
08:30 Китайский чайник крохотных размеров продали почти за $500 тысяч (ФОТО)
08:00 В Украине проверят каждого, кто обратится за субсидией: что будут изучать
07:40 В США испытали беспилотник, который запускается с другого беспилотника
07:22 У мужчины, первого в мире поборовшего ВИЧ, обнаружили рак
07:00 Компания Honda представила уникальный электрический кроссовер (ФОТО)
26.09.2020 г.
14:26 Google уберет изображения австралийской горы Улуру из сервиса Street View: названа причина
13:25 На борту разбившегося Ан-26 было 27 человек - одного курсанта не допустили к полету, - ГСЧС
Все новости »

Жители Швейцарии проголосовали за закупку истребителей на сумму 6,4 млрд долларов

Главная » Последние новости » Новости мира » Жители Швейцарии проголосовали за закупку истребителей на сумму 6,4 млрд долларов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Вчера граждане Швейцарии проголосовали за закупку новых истребителей на сумму 6 миллиардов швейцарских франков (6,4 миллиарда долларов) военно-воздушными силами страны.

Этот вопрос был оспорен на референдуме пацифистами и левыми политическими партиями., информирует enovosty.com/news.

Парламент одобрил планы правительства по модернизации средств противовоздушной обороны Швейцарии. По сообщению Swissinfo.ch, это третье общенациональное голосование за почти 30 лет по поводу приобретения новых военных самолетов для ВВС Швейцарии.

Последняя попытка модернизировать противовоздушную оборону Швейцарии, в том числе ее парк самолетов F-5 Tiger и самолетов F / A-18, была инициирована правительством четыре года назад.

Большинство парламента одобрило кредит в размере 6 млрд швейцарских франков на закупку до 40 истребителей к 2030 году, при этом тип самолета будет определен правительством на более позднем этапе. В финальный список вошли заявки четырех компаний из США, Франции и Германии.

Читайте: В РФ происходит репетиция бунта, - Аnti-colorados

Граждане, проголосовавшие за покупку истребителей, победили с перевесом всего в 9000 голосов — 50,2% проголосовали за пакет финансирования в размере 6 миллиардов швейцарских франков (6,49 миллиарда долларов) и 49,8% проголосовали против.

Победа на референдуме дает добро на закупку самолетов нового типа для замены флотов Northrop F-5E / F Tiger II и Boeing F / A-18 Hornet ВВС Швейцарии.

Коммерческие и офсетные предложения от участвующих в торгах компаний — Lockheed Martin (F-35A), Boeing (F / A-18 Super Hornet), Dassault (Rafale) и Airbus (Eurofighter Typhoon) — должны поступить в ноябре 2020 года.

Читайте: Переход на цифровые деньги "не за горами": в Швейцарском кантоне разрешили платить налоги биткоином

Ожидается, что с вчерашним голосованием SAF будет придерживаться своего первоначального графика закупок истребителей с заключением контракта к 2022 году и поставками с 2025 года.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtube
Посещений: 205

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Все статьи







Читайте также

"На улучшение жизни узбекского народа»: Швейцария вернет Узбекистану 131 миллион долларов, конфискованный у дочери экс-президента
 Переход на цифровые деньги "не за горами": в Швейцарском кантоне разрешили платить налоги биткоином
В Швейцарии выпал "шоколадный снег", - Fox News
 В РФ происходит репетиция бунта, - Аnti-colorados
Украинцам разрешили голосовать на выборах без прописки: что необходимо сделать избирателям
 Рада приняла решающий закон о ПриватБанке, который требовал МВФ
В Швейцарии выстроилась километровая очередь за бесплатной едой (ФОТО)
 Швейцария уже в октябре нынешнего года начнет прививать всех жителей страны от COVID–19

Армия

Пистолет «Форт-21»
Беспилотный летательный аппарат «М-6 Жайвир»
Боевая разведывательная машина ERC Sagaie (Франция)
Вертолет CH-149 Cormorant (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Немыря
Григорий
Аверин
Максим
Вадатурский

Алексей
Рабинович
Вадим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Миллионы на болтах, или как и почему каждый украинец вскоре заплатит в карман клану бывших налоговиков

Железной дороге нужны новые вагоны

Официальное заявление Правления ОАО «Кривбассжелезрудком»


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ёлкин свежей карикатурой пояснил, почему Навальному не возвращают одежду (11110)

Украинцы получат в ноябре новый праздник (9269)

В Национальном парке в США обнаружили "стекляшку", которая оказалась алмазом 9,07 карата (ФОТО) (6039)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


кибер


help




bigmir)net TOP 100

 