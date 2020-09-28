Жители Швейцарии проголосовали за закупку истребителей на сумму 6,4 млрд долларов

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Вчера граждане Швейцарии проголосовали за закупку новых истребителей на сумму 6 миллиардов швейцарских франков (6,4 миллиарда долларов) военно-воздушными силами страны.

Этот вопрос был оспорен на референдуме пацифистами и левыми политическими партиями., информирует enovosty.com/news.

Парламент одобрил планы правительства по модернизации средств противовоздушной обороны Швейцарии. По сообщению Swissinfo.ch, это третье общенациональное голосование за почти 30 лет по поводу приобретения новых военных самолетов для ВВС Швейцарии.

Последняя попытка модернизировать противовоздушную оборону Швейцарии, в том числе ее парк самолетов F-5 Tiger и самолетов F / A-18, была инициирована правительством четыре года назад.

Большинство парламента одобрило кредит в размере 6 млрд швейцарских франков на закупку до 40 истребителей к 2030 году, при этом тип самолета будет определен правительством на более позднем этапе. В финальный список вошли заявки четырех компаний из США, Франции и Германии.

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Граждане, проголосовавшие за покупку истребителей, победили с перевесом всего в 9000 голосов — 50,2% проголосовали за пакет финансирования в размере 6 миллиардов швейцарских франков (6,49 миллиарда долларов) и 49,8% проголосовали против.

Победа на референдуме дает добро на закупку самолетов нового типа для замены флотов Northrop F-5E / F Tiger II и Boeing F / A-18 Hornet ВВС Швейцарии.

Коммерческие и офсетные предложения от участвующих в торгах компаний — Lockheed Martin (F-35A), Boeing (F / A-18 Super Hornet), Dassault (Rafale) и Airbus (Eurofighter Typhoon) — должны поступить в ноябре 2020 года.

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Ожидается, что с вчерашним голосованием SAF будет придерживаться своего первоначального графика закупок истребителей с заключением контракта к 2022 году и поставками с 2025 года.

Источник: Defenseworld