В Швейцарии прошел сильный снегопад, — Fox News (ФОТО)

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В швейцарском городе Монтана выпало около 25 см снега, что является новым рекордом для этого времени года.

Жители Швейцарии, Австрии и Германии были сильно удивлены неожиданно ранним снегопадом после резкого понижения температуры и обильных осадков. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Швейцарское метеорологическое агентство сообщило, что в швейцарском городе Монтана выпало около 25 см снега, что является новым рекордом для этого времени года.

В горных регионах власти начали расчищать дороги, заблокированные снегом и льдом.

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В некоторых частях Австрии был зарегистрирован сильный снегопад в горных районах