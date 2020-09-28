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Китай начинает поставки танков VT4 в Пакистан

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Китайская компания Inner Mongolia First Machinery Group Co.Ltd начинает поставки танков VT4 в Пакистан

Компания Inner Mongolia First Machinery Group Co.Ltd, которая является дочерним предприятием китайской компании China North Industries Group Corporation (NORINCO), начинает поставки танков VT4 в Пакистан. Об этом соообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В середине апреля 2020 года на китайском танковом заводе прошла церемония отгрузки иностранному заказчику первой партии танков VT4, оснащенных взрывной реактивной броней (ERA). Позже китайские СМИ сообщили, что иностранным заказчиком является Пакистан.

Китай начинает поставки танков VT4 в Пакистан

В 2019 году пакистанский армейский бронетанковый корпус принял решение о приобретении китайского танка VT4, произведенного NORINCO.

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Ранее сообщалось, что компания China North Industries Corporation (NORINCO) поставила партию военной техники нигерийской армии.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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