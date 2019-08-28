Ёлкин нарисовал карикатуру на «личную мороженщицу» Путина. Соцсети в восторге
Президент РФ Владимир Путин уже несколько раз покупал мороженое у одной и той же продавщицы
На то, что российский президент уже второй раз покупает мороженое у одной и той же женщины, обратили внимание российские журналисты. Это вызвало оживленные дискуссии в РФ. Кроме того, эту историю в очередной остроумной карикатуре изобразил и талантливый художник Сергей Ёлкин:, информирует enovosty.com/news.
Интрнет-юзеры активно комментируют творчество Ёлкина:
«Вот вы почти попали, Сергей. Только у неё там не штаны с лампасами были, а рация под передником. Был рядом, сам слышал. А так да», Раз в два года выкатывают ларёк с продавщицей. Духоподъемно, да., ..а почему не видно макушки других агентов, которые в спецтермокостюмах сидят в ящике?, «Шпион, который вернулся с холода.» Не только в сказках и кино
вертолётом возят эскимо.
Протянет с лакомством стакан,
вам волшебник-капитан.
Пугать приходиться весь Мир,
чтобы себе купить пломбир….
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