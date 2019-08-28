Япония и Южная Корея отменили соглашение об обмене разведданными

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Союзники США Япония и Южная Корея все чаще вступают в конфликты, и в четверг Южная Корея отменила соглашение об обмене разведданными с Японией. Эксперты говорят, что размолвка в альянсе работает на пользу Китая

Два союзника США в Восточной Азии все чаще не могут прийти к согласию, нанося серьезный удар по интересам США в области безопасности и потенциально играя на руки Китаю., информирует enovosty.com/news.

Южная Корея заявила, что планирует расторгнуть соглашение об обмене разведданными с Японией, утверждая, что договор не отвечает ее «национальным интересам». Это решение знаменует собой очередной шаг в растущем расколе между двумя странами.

Соглашение о всеобщей безопасности военной информации стало важным шагом для Южной Кореи и Японии, ведь именно это двустороннее стратегическое соглашение помогло защитить две страны от региональных угроз.

Возможный крах соглашения на фоне усиливающегося торгового спора между Южной Кореей и Японией имеет серьезные последствия для США, особенно когда Вашингтон противостоят растущей региональной мощи Пекина.

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«Когда Япония и Южная Корея, одни из самых ярких демократий в регионе, вступают в спарринг, Китай смотрит на все это с удивлением», — комментирует Кристин Ли, научный сотрудник Азиатско-тихоокеанской программы безопасности.

«Они (Китай и Северная Корея) могут использовать разногласия между союзниками США в регионе в своих интересах», — говорит Ли, — Это ослабляет возможности Соединенных Штатов для борьбы с глобальными амбициями Китая ».

Такое развитие событий дает Китаю «мощное оружие для уничтожения» структуры альянса в Азии.

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Эти две страны имеют важное значение для базирования военных сил США в регионе. В Южной Корее находятся 23 000 военнослужащих США, а также танки, артиллерия и истребители F-16. В Японии сейчас размещено 50 000 американских военнослужащих, и страна является базой для примерно 20 военных кораблей США, включая авианосец.

Вертолет из американской эскадрильи, базирующейся на авиабазе Кадена в Японии. Летчик 1-го класса Мэтью Зеефельдт / ВВС США

«Сильное беспокойство и разочарование»

Министерство обороны США выразило «сильную обеспокоенность и разочарование» решением Южной Кореи.

«Мы твердо верим, что целостность наших взаимных связей в области обороны и безопасности должна сохраняться, несмотря на разногласия в других областях. Мы будем продолжать развивать двустороннее и трехстороннее сотрудничество в области обороны и безопасности, где это возможно, с Японией и Южной Кореей », — говорится в заявлении Пентагона.

Администрация Трампа, которая критиковала как Южную Корею, так и Японию, менее поддерживала традиционные альянсы.

Комментируя растущую напряженность в отношениях между Южной Кореей и Японией, президент Трамп сказал в июле: «Сколько мне нужно вмешиваться? Это похоже на работу на полную ставку для Японии и Южной Кореи».