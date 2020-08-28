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Теория экс-разведчика КГБ о короновирусе из России всё больше похожа на реальность

Главная » Последние новости » Новости мира » Теория экс-разведчика КГБ о короновирусе из России всё больше похожа на реальность
 
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Появляются новые доказательства того, что коронавирус, который всё ещё держит мир в плену, мог быть разработан в России

В начале апреля экс-разведчик КГБ Швкц заявил о том, что коронавирус пошел из российского Новосибирска, предполагая, что в РФ уже была вакцина. Сейчас он считает, что это весьма реальная версия, которая ещё будет проверена. Появилась новая информация, которая еще больше подтвердила вероятность российского следа:, информирует enovosty.com/news.

«Авария в российском «Векторе», где разрабатывались вирусы как оружие, произошла 16 сентября. После этого регион захлестула волна заболеваний, схожих на коронавирус. Затем 19 октября в Уханье провели мировые военные игры, где были российские военные. Раньше говорили, что первый случай заболевания был в январе. Недавно в китайской газете опубликовали рассекреченные данные о том, что первое заболевание было зафиксировано в ноябре».

Теперь же Россия первая в мире предложила вакцину от коронавируса, что является еще одним подтверждением теории Швеца. Бывший сокурсник Владимира Путина также полагает, что причиной атаки на Навального могло стать его расследование об этом самом вирусологическом центре «Вектор».

«По словам секретаря Навального, накануне он посетил Новосибирск для проведения секретного расследования, и там за ним было замечено наружное наблюдение. Напомню, что в Новосибирской области расположен теперь уже известный центр «Вектор», из которого 16 сентября прошлого года произошел выброс. Вскоре в области началась «нетипичная» пневмония с закрытием дошкольных учреждений, о чем было рассказано по телевидению», – акцентировал собеседник.

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Он напомнил, что в середине октября в китайском городе Ухань состоялись международные военные игры с участием команды из РФ, а 18 ноября в Ухани был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

«С началом пандемии в РФ оказалось, что единственным центром, где могут сделать соответствующий тест, является «Вектор». Есть серьезные основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины лишь усиливает подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в «Векторе» одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность. Раньше они убивали людей и за меньшие «шалости», – подчеркнул Швец.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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