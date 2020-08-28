«Под носом у Турции»: США провели военные учения с Грецией в Средиземном море

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США провели военные учения с Грецией в Средиземном море на фоне эскалации конфликта Греческой Республики с Турцией

Военнослужащие армии США провели совместные военные учения с вооруженными силами Греции на фоне эскалации конфликта с Турцией из-за запасов природного газа в регионе. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke USS Winston S. Churchill (DDG 81) провел маневрирование с ВМС Греции в Средиземном море. «Сегодняшние учения позволили эсминцу ВМС США Arleigh Burke USS Winston S. Churchill провести маневрирование вместе с нашим давним союзником по НАТО», — сказал капитан судна Брайан Энтони.

Военно-морской флот США регулярно проводит учения вместе со странами-союзниками с целью улучшения маневренности и оперативной совместимости за счет установления стандартов взаимосвязи и безопасности, которые укрепляют региональную безопасность на море.

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Стоит отметить, что военные учения проводились в восточной части Средиземного моря вблизи района, где Турция проводит геолого-разведочные работы на нефть и газ