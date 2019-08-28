Reuters: США ввели санкции против компаний, связанных с правительством Ирана

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США ввели санкции против компаний, связанных с правительством Ирана и иранскими военными организациями

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении двух сетевых компаний, связанных с правительством Ирана и иранскими военными организациями, — сообщает Макини Брис в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Одна из компаний использовала подставное гонгонское предприятие, чтобы обойти американские и международные санкции против правительства Ирана и Корпуса стражей исламской революции.

Другая компания получила контролируемую Группой ядерных поставщиков (Nuclear Suppliers Group) продукцию из алюминиевого сплава для компаний, принадлежащих или контролируемых министерством обороны Ирана.

Санкции являются частью политики США по усилению экономического давления на Тегеран в связи с его расширяющейся ядерной программой. Напомним, Вашингтон вышел из ядерного соглашения 2015 года с Ираном.