Президент Бразилии нашел “виновных” в пожарах в Амазонии

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Болсонару неоднократно заявлял, что неустановленные НПО поджигают леса Амазонки, чтобы испортить его репутацию. Он не представил никаких доказательств своих утверждений

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, не представляя доказательств, что неправительственные организации могут поджигать тропические леса Амазонки, чтобы опозорить свое правительство после сокращения финансирования., информирует enovosty.com/news.

Болсонару сказал, что «все указывает», что неправительственные организации едут в Амазонию, чтобы «поджигать» лес. Когда его спросили о доказательствах, подтверждающих такие серьезные обвинения, президент Бразилии сказал, что у него «нет написанного ими плана».

Болсонару заявил: «Что касается мотивов сжечь Амазонку… По моему мнению, пожары могли быть инициированы неправительственными организациями из-за того, что они потеряли деньги (финансирование). Зачем? Чтобы доставить неприятности правительству Бразилии».

Он отметил, что его правительство значительно сократило финансирование неправительственных организаций, что, по его словам, может быть причиной того, что НПО занимались поджогами лесов Амазонии.

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Джунгли Амазонки. REUTERS / Бруно Келли

Болсонару заявил, что его администрация работает над борьбой с лесными пожарами в тропических лесах Амазонки, которые достигли рекордного числа в этом году.

Ранее президент Бразилии раскритиковал Парижское климатическое соглашение, заявив, что если бы оно было настолько хорошим, Соединенные Штаты остались бы в нем.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил в июне, что не подпишет соглашение о торговле между ЕС и МЕРКОСУР, если Болсонару выведет Бразилию из Парижского соглашения (Mercosur — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией и Уругваем).

Обугленный ствол дерева в той части джунглей, которая была сожжена лесорубами и фермерами в Ирандубе. REUTERS / Бруно Келли

Бразильский центр космических исследований INPE в этом году зафиксировал 72 843 пожара. Ранее в этом месяце Норвегия и Германия приостановили финансирование проектов по борьбе с обезлесением в Бразилии

Активисты и экологические защитники обвиняют фермерские и лесозаготовительные компании, которые, при поддержке Болсонару, расчищают большие участки леса.