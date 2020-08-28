Евросоюз подготовил санкционный список против 20 чиновников Беларуси

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Евросоюз подготовил санкционный список против 20 высокопоставленных чиновников Беларуси

Европейский Союз объявил о введении санкций в отношении 20 высокопоставленных чиновников Беларуси, подозреваемых в фальсификации выборов и подавлении протестов. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Режим авторитарного президента Беларуси столкнулся с протестами после того, как во время президентских выборов за него проголосовали 80% граждан страны. Оппозиция заявляет, что выборы были сфальсифицированы

«У нас есть четкое согласие относительно того, кто войдет в санкционный список», — заявил журналистам министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петричек. На вопрос журналистов, пострадает ли президент Беларуси от запрета на поездки и замораживания активов, Петричек сказал, что, по его мнению, «Лукашенко должен быть в списке».

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс согласился с тем, что Лукашенко должен быть в списке. Литва представила собственный список из 118 должностных лиц. Ранее сообщалось, что Путин предупредил, что готов отправить вооруженные силы в Беларусь, если протесты перерастут в насилие. Линкявичюс сказал, что «мы не можем исключить это вторжение» и ЕС должен сделать четкое предупреждение России.