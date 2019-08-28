Associated Press: В Бразилии из-за лесных пожаров резко возросло количество респираторных заболеваний

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Непрекращающийся дым от лесных пожаров вызывает усиление респираторных заболеваний у местного населения, особенно у детей и пожилых людей

Президент Бразилии Жаир Больсонаро заявил, что принял четыре самолета из Чили для борьбы с лесными пожарами и обвинил президента Франции в том, что он изображает из себя «единственного человека», обеспокоенного состоянием окружающей среды, — сообщает Луис Андре Хенао в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Страны Латинской Америки, в которых есть тропические леса Амазонки, за исключением Венесуэлы, соберутся в сентябре «для того, чтобы выработать собственную единую стратегию по сохранению окружающей среды, а также по проведению исследований в регионе», — сказал Болсонаро после встречи с президентом Чили Себастьяном Пиньером.

Непрекращающийся дым от лесных пожаров вызывает усиление респираторных заболеваний у местного населения, особенно у детей и пожилых людей. «Дети пострадали больше всего. Они много кашляют. У них проблемы с дыханием. Я обеспокоена, потому что это влияет на их здоровье», — сказала медсестра Элан Диас.

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В последние дни в местной детской больнице резко возросло число детей, лечащихся от респираторных заболеваний. «Этот период очень тяжелый. Сухая погода и дым вызывают у детей пневмонию, кашель и мокроту», — сказал педиатр Дэниел Пирес. Он сказал, что с начала месяца число заболеваний возросло более чем в два раза