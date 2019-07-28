В Китае произошел масштабный оползень: погибло 36 человек
В провинции Китая Гуйчжоу произошел сильный оползень. В результате трагедии погибло, по меньшей мере, 36 людей. На данный момент ведутся поиски еще 15 пропавших.
В китайской провинции случился сильный оползень. Власти Гуйчжоу сообщили уже о 36 погибших, информирует enovosty.com/news.
Местные СМИ передают также, что в результате стихии под завалами оказались 20 жилых домов. Спасатели не могут найти еще 15 человек, поэтому пока они считаются пропавшими без вести.
Оползень произошел внезапно. На деревню обрушилась порода, сошедшая с горы. Данная возвышенность располагается рядом с Гуйчжоу.
На данный момент специалисты продолжают разыскивать без вести пропавших и откапывают дома местных жителей. Количество погибших уточняется.
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Справка. Оползень возникает в результате смещения масс горного грунта. Под воздействием своего веса, из-за подмыва склона или подземных толчков происходит его падение.
Эксперты сообщают, что признаки оползня можно распознать за несколько дней до трагедии. Людей, живущих в долинах гор, должно насторожить внезапное заклинивание дверей и окон, а также появление воды на опасном склоне.