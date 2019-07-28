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В Китае произошел масштабный оползень: погибло 36 человек

Главная » Последние новости » Новости мира » В Китае произошел масштабный оползень: погибло 36 человек
 
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В провинции Китая Гуйчжоу произошел сильный оползень. В результате трагедии погибло, по меньшей мере, 36 людей. На данный момент ведутся поиски еще 15 пропавших.

В китайской провинции случился сильный оползень. Власти Гуйчжоу сообщили уже о 36 погибших, информирует enovosty.com/news.

Местные СМИ передают также, что в результате стихии под завалами оказались 20 жилых домов. Спасатели не могут найти еще 15 человек, поэтому пока они считаются пропавшими без вести.

Оползень произошел внезапно. На деревню обрушилась порода, сошедшая с горы. Данная возвышенность располагается рядом с Гуйчжоу.

На данный момент специалисты продолжают разыскивать без вести пропавших и откапывают дома местных жителей. Количество погибших уточняется.

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Справка. Оползень возникает в результате смещения масс горного грунта. Под воздействием своего веса, из-за подмыва склона или подземных толчков происходит его падение.

Эксперты сообщают, что признаки оползня можно распознать за несколько дней до трагедии. Людей, живущих в долинах гор, должно насторожить внезапное заклинивание дверей и окон, а также появление воды на опасном склоне.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 82

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