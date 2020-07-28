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Российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии

Главная » Последние новости » Новости мира » Российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии
 
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Российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии

В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии над Финским заливом. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В Министерстве сообщили, что около Хельсинки были обнаружены два истребителя Су-27. На данный момент пограничники расследуют все детали инцидента.

«Двое истребителей Су-27, принадлежащих России, подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля», — говорится в заявлении.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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