Российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии

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Российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии

В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии над Финским заливом. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В Министерстве сообщили, что около Хельсинки были обнаружены два истребителя Су-27. На данный момент пограничники расследуют все детали инцидента.

«Двое истребителей Су-27, принадлежащих России, подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля», — говорится в заявлении.