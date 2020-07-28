На вооружение НАТО поступил очередной разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix

Главная » Последние новости » Новости мира » На вооружение НАТО поступил очередной разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix На вооружение НАТО поступил очередной разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix

Закрыть Отправить

Прибытие четвертого самолета представляет собой еще один успешный шаг для Сил наземного наблюдения НАТО.

В понедельник в пресс-релизе штаб-квартиры Военно-воздушных сил было заявлено, что четвертый беспилотный летательный аппарат Сил наземного наблюдения (AGS) НАТО прибыл на итальянскую военно-воздушную базу в Сигонелле, Италия, информирует enovosty.com/news.

Самолет RQ-4D Phoenix вылетел с базы ВВС Эдвардс в Калифорнии, США, в 18:33 по местному времени 25 июля и приземлился в Сигонелле в 16:20 по местному времени на следующий день.

Прибытие четвертого самолета представляет собой еще один успешный шаг для Сил наземного наблюдения НАТО. Менее чем через две недели после приземления третьего самолета с дистанционным управлением RQ-4D Phoenix, флот из пяти самолетов AGS НАТО близок к полной комплектации.

«Прибытие четвертого самолета расширяет наши возможности. Силы AGS НАТО продолжают продвигаться вперед, становясь ключевым поставщиком региональной «информации и предупреждений» для членов альянса НАТО», — заявил командующий силами AGS НАТО генерал Хьюстон Кантвелл.

Читайте: Украина разработала новый формат по Крыму

Это пересечение Атлантики из Калифорнии в Италию полностью контролировалось пилотами на главной операционной базе Сил наземного наблюдения Альянса в Сигонелле, так же, как и первые три рейса. По прибытии Агентство НАТО по наземному надзору и итальянские власти завершат подготовку необходимой документации и передадут беспилотник Силам как можно скорее.

Самолет НАТО RQ-4D уникально адаптирован к требованиям НАТО и предоставит Альянсу самые современные средства разведки и наблюдения.

Источник: defence-blog