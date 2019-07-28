Кандидат в президенты США от Демократической партии пообещал рассекретить «Зону 51»

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Предприниматель Эндрю Янг, кандидат в президенты США от Демократической партии сказал, что он «хотел бы» рассекретить Зону 51

Предприниматель Эндрю Янг, кандидат в президенты от Демократической партии в гонке 2020 года, сказал, что он «хотел бы» рассекретить Зону 51, потому что он сторонник полной открытости правительства., информирует enovosty.com/news.

«Если бы можно было рассекретить Зону 51, я бы с удовольствием это сделал», — сказал Эндрю Янг CBS News. «Если у меня будет доступ к любой информации об инопланетянах или Зоне 51, я сделаю ее открытой для всех желающих».

Заявление Янга было сделано в ответ на вирусный пост в Facebook под названием “Штурм Зоны 51: Они не смогут остановить всех нас”. На момент публикации почти 1,9 млн человек отметили, что собираются штурмовать Зону 51. Еще 1,4 млн заинтересовались событием. Администрация одного из торговых центров США заявила, что проведет прямую трансляцию осады секретной базы

Шутка даже привлекла внимание ВВС США, там пообещали, что базу при необходимости защитят от нежданных гостей.

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«Военно-воздушные силы США знают о вирусной шутке в Facebook», — заявил представитель ВВС майор Этан Строкер. «Учебно-тренировочный полигон в Неваде — является открытой тренировочной площадкой для ВВС США. На практике мы не обсуждаем конкретные меры безопасности, но любая попытка незаконного доступа к военным объектам или военным учебным районам опасна для граждан».

«Зона 51» является активной, высоко квалифицированной базой ВВС в пустыне Невада. Именно с этой базы связные множества слухов и теорий, вращающихся вокруг инопланетян и НЛО. По данным Google Earth, она расширяется и на ней постоянно появляются новые постройки.

«Если вы хотите знать, что происходит в Зоне 51, то теперь вы знаете, за кого голосовать в 2020 году», — говорит Эндрю Янг. «Вот каким должно быть наше правительство. Прозрачность во всем, до тех пор, пока это не вредит национальным интересам». Тем не менее, кандидат в президенты добавил «Хотя пока что лучше не идти на штурм Зоны 51».

«Зона 51» находится под строгой охраной. По периметру базы расставлены таблички с надписями «Использование смертоносной силы разрешено».