США выводят свои войска из Афганистана с опережением графика, — Reuters

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Трамп возобновил свое стремление к полному выводу войск из Афганистана.

Численность американских войск в Афганистане сократилась почти до 8600 человек, что значительно опережает график, согласованный с боевиками «Талибана» в конце февраля, отчасти из-за опасений по поводу распространения коронавируса, заявили представители США и НАТО.

Ключевое положение соглашения от 29 февраля между талибами и Соединенными Штатами, в котором афганское правительство не принимало участие, предусматривало обязательство США сократить свой военный след в Афганистане с 13 000 до 8600 солдат к середине июля и, если условия позволят, свести количество военных к нулю к маю 2021 года, информирует enovosty.com/news.

Два высокопоставленных источника в Кабуле сообщили, что цель в 8 600 человек, вероятно, будет достигнута к началу июня.

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Два официальных лица США, выступая на условиях анонимности, заявили, что в Афганистане на данный момент насчитывается около 8600 американских военнослужащих.

«Из-за опасений, связанных с COVID-19, мы движемся к запланированной цели быстрее, чем предполагалось», — сказал один из чиновников.

Американские силы находятся в Афганистане для проведения операций против повстанцев. Несколько тысяч американских солдат работают с войсками из 37 стран-партнеров НАТО, чтобы обучать, консультировать и помогать афганским силам.

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Миссия НАТО в стране насчитывала 16 551 военнослужащих в феврале, согласно официальным данным, размещенным на его веб-сайте.

Трамп возобновил свое стремление к полному выводу войск из Афганистана.

Талибы, которые правили Афганистаном железным кулаком с 1996 года, а затем были вытеснены войсками под руководством США в 2001 году, пытались свергнуть поддерживаемое Западом правительство в Кабуле и восстановить исламское правление. Они отклоняют правительство Кабула как марионетку Соединенных Штатов.

По словам двух источников НАТО, более быстрый, чем ожидалось, вывод поставил НАТО перед дилеммой: стоит ли рассмотреть вопрос о скорейшей отправке некоторых не входящих в США войск из Афганистана?

«Предполагалось, что сокращение количества военных в США произойдет через 135 дней, но ясно, что они почти завершили процесс всего за 90 дней», — сказал высокопоставленный западный чиновник в Кабуле на условиях анонимности.

В последнее время талибы усилили нападения в ряде провинций, несмотря на то, что афганское правительство освобождает заключенных в соответствии с соглашением между США и талибами, подписанным в Дохе.

Источник: Reuters