США планируют аннулировать визы тысячам китайским студентам

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США планируют аннулировать визы китайским студентам, которые могут иметь связи с НОАК

Соединенные Штаты планируют отменить выдачу виз тысячам китайских студентов и аспирантов, которые, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, связаны с Народно-освободительной армией КНР (НОАК). Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Визы китайских студентов, которые находятся в Соединенных Штатах, будут аннулированы, а студенты отчислены. Тем, кто сейчас находится за пределами Соединенных Штатов, нельзя будет вернуться. Аннулировать визы могут от 3000 до 5000 студентам и аспирантам, а список учащихся может быть объявлен уже на этой неделе

Отношения Соединенных Штатов и Китая значительно ухудшились из-за решения Китая принять закон о национальной безопасности Гонконга, который, как опасаются многие общественные активисты, может подорвать свободы и поставить под угрозу роль Гонконга в качестве глобального финансового центра.

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Напомним, китайские студенты составляют большую часть всего количества иностранных студентов в США. Их количество достигает 360 тысяч.