Reuters: ЕС сообщил Британии, что пересмотра соглашения о Brexit не будет

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit, которое ранее было согласовано премьер-министром Великобритании Терезой ​​Мэй с Еврокомиссией, — сообщает Гай Фаулконбридж в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сказал, что считает «политическим самоубийством» выход страны из ЕС без соглашения о Brexit и попытается заключить новое соглашение, которое выведет Великобританию из таможенного союза ЕС с согласованием всех неопределенностей по ирландской границе.

ЕС в ответ заявил, что никаких переговоров не будет. «У меня была короткая встреча с Терезой Мэй, на которой я предельно ясно сказал, что никаких переговоров больше не будет», — сказал Юнкер перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

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Согласно существующему законодательству, Британия автоматически покинет ЕС 31 октября без соглашения. Однако у парламента еще есть время на его утверждение.