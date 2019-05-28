По российским стопам: Китай и Иран распространяют фейковые новости для усиления социальной розни

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Наряду с российскими спеслужбами иранские и китайские разведслужбы активно вбрасывают в информационное пространство фейковые новости

Американские аналитики утверждают, что наряду с российскими спеслужбами иранские и китайские разведслужбы активно вбрасывают в информационное пространство фейковые новости, — сообщает Джеймс Варни в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

В недавнем отчете Пентагона говорилось о действиях Китая по распространению фейковых новостей. А в отчете аналитиков группы Citizen Lab Университета Торонто говорится о схеме «Endless Mayfly», включающей в себя одну организацию, издательскую сеть и 72 домена, и несущую ответственность за 135 недостоверных статей.

По мнению исследователей, реализация схемы «Endless Mayfly» является только началом. «Я считаю, что она будет расширяться. А отследить, кто стоит за организацией схемы достаточно сложно», — сказал старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бандоу.

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В обнародованном отчете говорится, что действия членов «Endless Mayfly» были связаны с придумыванием фальшивых историй, а затем с использованием недостоверных аккаунтов в социальных сетях для их распространения. У постов была тщательно продуманная презентация. Например, был скриншот поддельной статьи, из-за которой она выглядела так, как будто была опубликована в британской газете или международной службой новостей.

«Используя множество тактик, известных лиц и новостей, Endless Mayfly стремится усилить геополитическую напряженность, распространяя истории, критикующие Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты и Израиль», — пишут исследователи. В то же время, в отчете Мускусного Центра говорится, что «неясно, в какой степени действия Endless Mayfly поколебали общественное мнение».

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Тем временем индийские политики обвинили китайские приложения в социальных сетях в том, что они были распространителями фейковых новостей на прошедших выборах. Несмотря на публичную позицию Китая о том, что он не вмешивается во внутренние дела зарубежных стран, Пентагон пришел к выводу, что страна «проводит операции в информационном пространстве, направленные против учреждений культуры, средств массовой информации, деловых, академических и политических кругов США, других стран, международных организаций и учреждений для достижения результатов, благоприятных для своих целей безопасности и военной стратегии. Китай стремится оказать влияние на общественное мнение для расширения своих территориальных притязаний и в попытках усилить экономическую зависимость других стран от Китая».