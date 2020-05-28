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Россия пытается усилить влияние в Ливии, — Пентагон (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Россия пытается усилить влияние в Ливии, - Пентагон (ФОТО)
 
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В Пентагоне сообщили, что присутствие российских «Су-35» особенно удивительно, если учесть, что Россия не участвует (официально) в конфликте в Ливии.

Африканское командование США опубликовало серию фотографий, показывающих, что российский военный истребитель пролетал над Ливией. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Российские военные самолеты, в том числе истребители Mig-29 Fulcrum и боевой самолет Sukhoi Su-24 Fencer, были недавно развернуты в Ливии для поддержки российских наемников, спонсируемых российским государством. По меньшей мере «шесть самолетов МиГ-29 и два самолета Су-24 в сопровождении двух российских ВВС Су-35» прибыли в Ливию.

Россия пытается усилить влияние в Ливии, — Пентагон (ФОТО)

Присутствие российских «Су-35» особенно удивительно, если учесть, что Россия не участвует (официально) в конфликте в Ливии.

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Россия пытается усилить влияние в Ливии, — Пентагон (ФОТО)

«Мир услышал, как Хафтар объявил, что собирается начать новую воздушную кампанию. Это будут российские пилоты-наемники, управляющие поставляемыми Россией самолетами для бомбардировок ливийцев», — сказал командующий американским командованием армии США генерал армии США Стивен Таунсенд.

«Россия явно пытается усилить влияние в Ливии. Точно так же, как и в Сирии они расширяют свое военное присутствие в Африке, используя поддерживаемых правительством наемников, таких как ЧВК «Вагнер»», — сказал генерал армии США Стивен Таунсенд


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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