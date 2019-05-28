На Балканах нарастает напряженность: Сербия привела войска в боевую готовность

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Первый день щенков собак на службе

Все фото »

Новости мира

29.05.2019 г.
09:00У Трампа готовы предоставить Украине оружие для самозащиты
28.05.2019 г.
20:21Reuters: ЕС сообщил Британии, что пересмотра соглашения о Brexit не будет
19:38На Балканах нарастает напряженность: Сербия привела войска в боевую готовность
18:38По российским стопам: Китай и Иран распространяют фейковые новости для усиления социальной розни
15:15Убытки России от "грязной нефти" составят не менее $ 5 миллиардов, - Злой Одессит
15:07США предупреждают: Сделанные в Китае беспилотники могут быть использованы для шпионажа
14:00Пентагон анонсировал масштабную закупку оружия у России
Все новости мира

Аналитика

28.05.2019

Итоги дня: LIFT Зеленского, камбэк Саакашвили и "противоядие" от агрессии РФ в воде

Итоги дня: LIFT Зеленского, камбэк Саакашвили и противоядие от агрессии РФ в воде
Украина хочет добиваться определения статуса Керченского пролива как международного, команда Зеленского запустила социальный проект LIFT, а Саакашвили ...
27.05.2019

Итоги дня: Друзья Украины в Европарламенте, шанс на свободу моряков и закалка "Нептуна"

Итоги дня: Друзья Украины в Европарламенте, шанс на свободу моряков и закалка Нептуна
В одесской колонии бушевали беспорядки, Украина продолжает отмечать большую дипломатическую победу, ракетный комплекс "Нептун" прошел новые огневые ...
24.05.2019

Экономические вызовы для новой президентской администрации

Экономические вызовы для новой президентской администрации
Для ускорения экономического роста и уменьшения макроэкономических рисков Украины нужно ускорить внедрение структурных реформ и соблюдать договоренности ...

Последние новости

29.05.2019 г.
09:08 Украинцы активно обсуждают нардепа, пришедшего пьяным на канал (ВИДЕО)
09:00 У Трампа готовы предоставить Украине оружие для самозащиты
08:40 Газовый пик: Механизмы РФ уже прорисовываются вполне четко, - Тымчук
08:35 Помощь Европы и возвращение Саакашвили: Утренние новости Пономаря
08:30 В столице 1 июня ограничат движение транспорта
08:18 "Несет полную ответственность": Патриарх Варфоломей жестко прошелся по Московскому патриархату
28.05.2019 г.
22:00 В Днепре полицейские спасли девушку от самоубийства (ВИДЕО)
21:20 Украинец придумал необычный способ зарядки для своего электрокара (ФОТО)
20:58 Эксперт рассказал о преимуществах ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
20:51 В Госдепе отреагировали на намерение РФ игнорировать решение Трибунала ООН по украинским морякам
20:40 В Киеве с эскалатора упал мужчина и разбил голову
20:21 Reuters: ЕС сообщил Британии, что пересмотра соглашения о Brexit не будет
20:00 Несколько улиц Киева переименуют
19:56 Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
19:38 На Балканах нарастает напряженность: Сербия привела войска в боевую готовность
19:12 Московский патриархат "захватил" Киевскую митрополию путем переворота - Варфоломей
18:54 Вакцины российского производства, которые использовались ранее, не действовали, - Супрун
18:38 По российским стопам: Китай и Иран распространяют фейковые новости для усиления социальной розни
18:03 «Нацкомиссия готова к запуску нового энергорынка с 1 июля 2019 года», - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко
17:51 Reuters: HP Inc запускает новую функцию по киберзащите, разработанную на основе искусственного интеллекта
17:23 Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
17:04 СБУ в Запорожье блокировала деятельность крупной наркогруппировки
16:50 Рада отказалась переносить сроки запуска нового рынка электроэнергии
16:17 В Нацбанке сообщили о рекордной прибыли украинских банков
16:10 Запущена 450-летняя онлайн-трансляция, демонстрирующая разложение пластиковой бутылки (ВИДЕО)
15:47 Иван Компан рассказал, как присоединение Украины к глобальному депозитарию повлияет на фондовый рынок страны
15:30 Суд вынес приговор по делу об убийстве водителя BlaBlaCar
15:20 Украинцы скоро смогут посещать Мексику без получения виз
15:19 Вакарчук: "Голос" не будет объединяться с политическими брендами
15:15 Убытки России от "грязной нефти" составят не менее $ 5 миллиардов, - Злой Одессит
15:07 США предупреждают: Сделанные в Китае беспилотники могут быть использованы для шпионажа
14:50 Ежедневное измерение веса помогает быстрее похудеть
14:40 Синоптик: Украину накроет летняя, но ветреная погода
14:30 Украинский фильм «Дякую» получил Гран-при международного кинофестиваля
14:10 Морские силы ООС провели учения в Азовском море (ВИДЕО)
14:00 Redmi представил новые бюджетные смартфоны
14:00 Пентагон анонсировал масштабную закупку оружия у России
13:56 Какой образ жизни повышает уровень IQ?
13:39 ГСЧС: Западные области Украины будет и дальше затапливать
13:33 Гиркин рассказал, как с боевиками прятался за мирным населением в Славянске
13:24 ВСУ провели танковые учения в Черниговской области (ВИДЕО)
13:24 В Украине придумали "противоядие" от беспредела РФ в море
13:20 "Дочь российского олигарха" стала причиной развала коалиции в Австрии
13:13 Ученые назвали растения, обладающие противораковыми свойствами
13:09 Американские самолеты в «режиме зверя» пролетели вблизи границ Ирана (ВИДЕО)
12:59 ВРУ изменила границы на Донбассе. Зачем это сделали и что меняется?
12:57 На Житомирщине родители сожгли в печи дочь и переодевали в её вещи сына
12:56 Археологи обнаружили в Европе древний уникальный артефакт (ФОТО)
12:56 Назвали самые коварные болезни, которые диагностируют, когда уже поздно
12:54 Украина может обновить картофельный рекорд
12:40 Украинские самолеты Ан-32 переходят на биотопливо
12:21 В Украине утвердили новые правила учета дорожно-транспортных происшествий
12:18 Назвали главную причину бесплодия у женщин
12:11 В Украине появятся новые врачи: оглашен полный список должностей
12:04 Ульяна Супрун рассказала, как готовиться к беременности
12:03 “Самый высокий риск со времен Второй мировой войны“: В ООН обеспокоены нарастающей угрозой ядерной войны
11:58 Украина начала подготовку к новому безвизу
11:54 Опасный поворот: Бизнес предостерег от объявления дефолта
11:30 Уход Суркова: поражение или победа для Украины, - "Злой одессит"
11:12 Рынок труда на пороге больших перемен. Что случится этим летом?
Все новости »

На Балканах нарастает напряженность: Сербия привела войска в боевую готовность

Главная » Последние новости » Новости мира » На Балканах нарастает напряженность: Сербия привела войска в боевую готовность
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сербия готовится к военному конфликту в Косово из-за операции косовской спецполиции в населенных пунктах на севере страны, где преимущественно проживают сербы

Сербия готовится к военному конфликту в Косово, а вооруженные силы страны приведены в состояние боевой готовности, информирует enovosty.com/news.

Конфликт начался из-за операции косовской спецполиции в населенных пунктах на севере страны, где преимущественно проживают сербы. В ходе проведенной операции было арестовано около 13 человек по подозрению в контрабанде и организованной преступности.

На Балканах нарастает напряженность: Сербия привела войска в боевую готовность

Премьер Косово Рамуш Харадинай сообщил, что операция, проведенная в населенных пунктах, где проживают преимущественно сербы, направлена против нарушителей закона, и призвал сербов уважать закон и сохранить мир.

Читайте: Исторические выборы в Европарламент: кто победил?

В ответ на проведенный рейд в косовской Митровице местные жители ставят баррикады. Ситуация сильно напряжена и в городе Зубин Поток.

На Балканах нарастает напряженность: Сербия привела войска в боевую готовность

Там были слышны выстрелы, а местные жители круглосуточно дежурят на баррикадах. Анонимные источники сообщают о множествах бронетранспортеров косовской спецполиции на улицах городов на севере Косово.

Глава государства Сербии Александар Вучич сказал представителям Евросоюза, что Сербия «будет жестко реагировать, если косовская спецполиция не оставит в покое север Косово». «Сербия будет реагировать спокойно, сдержанно, но сохранит и защитит свой народ», — сказал Вучич.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 496

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Вакарчук: Голос не будет объединяться с политическими брендами
Стало известно, с кем готов объединиться Зеленский
Решение окончательное: Гройсман рассказал о своих политических планах
Вакарчук: "Голос" не будет объединяться с политическими брендамиСтало известно, с кем готов объединиться ЗеленскийРешение окончательное: Гройсман рассказал о своих политических планах
Все Выборы

Аналитика

Экономические вызовы для новой президентской администрации
Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и "ответка" Привата
Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену
Что посеешь, то и пожнешь: Прогнозы аграрного рынка
Американо-китайская торговая война и ее украинский фронт
Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма
Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Все статьи


Читайте также

Исторические выборы в Европарламент: кто победил?
 ЕС планирует запретить въезд украинцам с российскими паспортами
Есть риски: В ЕС сделали прогноз роста украинской экономики
 В Евросоюзе приняли важную декларацию о защите Европы
The Associated Press: Помпео призывает Россию и Китай отказаться от агрессии в Арктическом регионе
 The Associated Press: Новый главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе обеспокоен и напряжен
СБУ ликвидировала морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки
 В ЕС поддержали Украину в ситуации с Приватом

Армия

Боевая машина пехоты БМП-1
Вертолет «МИ-14ГП»
Противоракетный комплекс «THAAD» (США)
Реактивная система залпового огня Type 75 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Вячеслав
КИРИЛЕНКО
Геннадий
БАЛАШОВ
Ульяна
СУПРУН
Буравель
ДМИТРО
Все персоны    >>

Публикации

Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Новости компаний

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК




Прогнозы аграрного рынка


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 