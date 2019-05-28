На Балканах нарастает напряженность: Сербия привела войска в боевую готовность

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Сербия готовится к военному конфликту в Косово из-за операции косовской спецполиции в населенных пунктах на севере страны, где преимущественно проживают сербы

Сербия готовится к военному конфликту в Косово, а вооруженные силы страны приведены в состояние боевой готовности, информирует enovosty.com/news.

Конфликт начался из-за операции косовской спецполиции в населенных пунктах на севере страны, где преимущественно проживают сербы. В ходе проведенной операции было арестовано около 13 человек по подозрению в контрабанде и организованной преступности.

Премьер Косово Рамуш Харадинай сообщил, что операция, проведенная в населенных пунктах, где проживают преимущественно сербы, направлена против нарушителей закона, и призвал сербов уважать закон и сохранить мир.

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В ответ на проведенный рейд в косовской Митровице местные жители ставят баррикады. Ситуация сильно напряжена и в городе Зубин Поток.

Там были слышны выстрелы, а местные жители круглосуточно дежурят на баррикадах. Анонимные источники сообщают о множествах бронетранспортеров косовской спецполиции на улицах городов на севере Косово.

Глава государства Сербии Александар Вучич сказал представителям Евросоюза, что Сербия «будет жестко реагировать, если косовская спецполиция не оставит в покое север Косово». «Сербия будет реагировать спокойно, сдержанно, но сохранит и защитит свой народ», — сказал Вучич.