МИД Германии вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на Бундестаг

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МИД Германии вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на Бундестаг

Министерство иностранных дел Германии призвало российского посла в Берлине «самым решительным образом» отреагировать на хакерскую атаку на Бундестаг. Во время атаки были похищены электронные письма помощников канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Федеральная прокуратура 5 мая выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина за осуществление хакерской атаки. А в Федеральном министерстве внутренних дел Германии сообщили, что есть достоверные доказательства того, что на момент совершения атаки Бадин был сотрудником российского разведывательного управления ГРУ

Госсекретарь Мигель Бергер сказал российскому послу, что Германия будет призывать Евросоюз ввести киберсанкции против лиц, ответственных за нападение. Напомним, в прошлом году Еросоюз утвердил систему замораживания активов людей, причастных к хакерским атакам, в ЕС.

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Россия опровергла обвинения, что за кибератакой стояла военная разведка.