«Газпром гудбай!»: В ЕС изучают возможности использования газовой инфраструктуры под водородное топливо

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Еврокомиссия (ЕК) изучит возможности перепрофилирования газовой инфраструктуры Евросоюза под транспортировку водородного топлива или для использования в двойном режиме.

Об этом заявил первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс на видеобрифинге в Брюсселе о планах ЕС по строительству зеленой экономики после пандемии коронавируса, сообщает Белта, информирует enovosty.com/news.

«Мы намерены тщательно изучить национальную газовую инфраструктуру (стран ЕС), в том числе для сжиженного природного газа, и должны понять, какую ее часть сможем в будущем использовать для транспортировки водородного топлива или для двойного применения, — заявил Франс Тиммерманс. — Природный газ еще длительное время останется переходным топливом, поэтому нам очень важно понимать, какую инфраструктуру мы сможем использовать в двойном назначении».

Еврокомиссия 27 мая представила проект создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии, его объем составит 750 млрд евро. Они будут направлены в приоритетном порядке на развитие проектов и компаний, которые смогут способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии — построению к 2050 году новой экономики ЕС с нулевыми углеродными выбросами. Всю сумму в 750 млрд евро Еврокомиссия возьмет в долг на финансовом рынке, погасить его предполагается к 2058 году.

Большую роль в этом проекте Еврокомиссия отводит исследованиям и разработкам водородного топлива, которые будут финансироваться по двум основным направлениям: снижению стоимости его производства и повышению безопасности применения.

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Это станет еще одним ударом для российского «Газпрома», который стремительно теряет прибыль на фоне падения спроса на российский газ.

Из-за теплой зимы европейские ПХГ до сих пор заполнены на 74,2% , что снижает потребность в восполнение запасов. На фоне избыточного предложения на мировом рынке газа, в том числе за счет вновь вводимых мощностей по производству СПГ, это удерживает спотовые цены на газ на очень низких значениях.

Напомним, на этой неделе поставки российского газа в Германию через Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа» были остановлены.

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По состоянию на 8.00 утра 26 мая объемы прокачки через пункте Мальнов на польско-германской границе упали до нуля. Накануне труба работала на 1% пропускной мощности, качая около 25,8 тысячи кубометров в сутки.

Сложности с поставками через Польшу возникли у «Газпрома» после того, как 17 мая истек заключенный в 1990х контракт на транзит. Польский оператор Gaz System отказался его продлевать и перешел к продаже мощностей через аукционы.

Стоит отметить, что цены на российских газ на европейских хабах в мае установили новый антирекорд – они опустились ниже $50 за тысячу кубометров.

В частности, газовый хаб TTF в Нидерландах 20 мая предлагал 1000 кубометров по цене менее $49,26.

В свою очередь бельгийский интегрированный газовый рынок предлагает 1 тыс кубометров газа по цене менее $48, а именно, с падением до отметки $47,97.

«Таким образом, цена на газ в Европе опустились до уровня тотальной нерентабельности для российского “голубого золота”. Такой ценовой тренд не только повлечет за собой колоссальные убытки для российского “Газпрома”, но и поставит под вопрос реализацию его амбициозных проектов, которые зарождались в эпоху комфортного ценового баланса в пределах $300-$400 за 1 тыс кубометров», – объяснил политический обозреватель Александр Коваленко.