Столтенберг подчеркнул важность ядерного оружия для НАТО

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Йенс Столтенберг рассказал о важности ядерного оружия для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время дискуссии о приобретении Германией американских истребителей Eurofighter и истребителей-бомбардировщиков F-18 подчеркнул важность совместного использования участниками альянса ядерного оружия, информирует enovosty.com/news.

Столтенберг отметил, что стратегия совместного использования ядерного оружия является гарантией безопасности и «стратегией сдерживания».

Если НАТО избавится от ядерного оружия, то мир не станет более безопасным, потому что такие страны, как Северная Корея, Россия и Китай не планируют отказываться от ядерного вооружения. Столтенберг отметил, что пока в мире есть ядерное оружие, НАТО необходимо быть «ядерным альянсом».

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Ранее сообщалось, что Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерен приобрести 45 истребителей-бомбардировщиков F-18 и истребители Eurofighter, которые заменят устаревшие Tornado 93.