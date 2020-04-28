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Новый суточный рекорд: В России заболевших на COVID-19 уже больше, чем в Китае и Иране

Главная » Последние новости » Новости мира » Новый суточный рекорд: В России заболевших на COVID-19 уже больше, чем в Китае и Иране
 
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За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%).

Такие данные обнародованы во вторник, 28 апреля оперативным штабом РФ, информирует enovosty.com/news.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%).

Нарастающим итогом зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек. За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек. За сутки подтверждено 72 летальных случая с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 867 человек. Сейчас Россия находится на восьмом месте по количеству заболевших, обогнав Иран и Китай.

Читайте: Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 851

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