В зону ПВО Тайваня вошли 20 китайских боевых самолетов

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В общей сложности 20 китайских боевых самолетов вошли в зону идентификации ПВО Тайваня через день после того, как Тайвань подписал соглашение о создании Рабочей группы береговой охраны (CGWG) с Соединенными Штатами.

Китайские военные самолеты, вошедшие в зону ПВО в пятницу, включают два многоцелевых транспортных самолета Shaanxi Y-8, четыре бомбардировщика H-6K, десять истребителей J-16, два истребителя J-10, один самолет дальнего обнаружения и управления KJ-500 и один тактический разведывательный самолет Y-8, говорится в заявлении Министерства национальной обороны Тайваня. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Самолет Y-8 ASW и бомбардировщики H-6K почти совершили полукруг в воздушном пространстве около южного Тайваня, в то время как остальные действовали в воздушном пространстве между Тайванем и контролируемыми Тайванем островами Донгша, как показывает диаграмма, предоставленная MND.

Соглашение CGWG, подписанное с США в четверг, рассматривается некоторыми аналитиками как их ответ на недавнее принятие Китаем Закона о береговой охране, согласно которому судам береговой охраны Китая разрешается применять оружие против иностранных судов в водах, которые Китай считает своими.

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Это стало крупнейшим вторжением, о котором когда-либо сообщалось министерством обороны острова, и знаменующим резкую эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, пишет агентство Reuters.

Китай, который заявляет, что Тайвань является китайской территорией, в последние месяцы активизировал военные действия вблизи демократического острова, что, по словам Тайваня, ставит под угрозу региональную стабильность.

Минобороны Китая не дало никаких комментариев. Пекин регулярно заявляет, что в таких учениях нет ничего необычного и они призваны продемонстрировать решимость страны защищать свой суверенитет.